Oruña: "Ha habido muchas pandemias, pero no nos han servido para afrontar esta"

Los objetos portan la memoria. Esta es la premisa que sobrevuela las historias de Jon Becquer y Marina Vallejo en las páginas de "El bosque de los cuatro vientos" (Destino), la última novela de María Oruña, en el que mezcla el género histórico con el policiaco para rescatar la leyenda de los nueve anillos del monasterio de Santo Estevo, en Ourense, unas piezas a las que durante siglos se les atribuyeron poderes de sanación. "La historia y todas las historias nos unen y nos conforman como sociedad", aseguró la escritora viguesa en la charla-coloquio del Club FARO "Una Galicia de leyendas", que presentó el periodista vigués Rafa Valero en el salón de actos del Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO).

Y Galicia, aseguró, tiene muchas cosas portadoras de historia, lo que la hace una tierra no solo rica; también mágica. Y toda esta magia es la que ha querido plasmar en esta novela, construida con historia, romance, alquimia, misterio y mucho amor por la tierra. "He querido mostrar un soplo de lo que yo siento por Galicia", aseveró.

El homenaje a la tierra está ya en la frase que abre el libro, de Rosalía de Castro, y en el apellido del protagonista, Becquer, como el del poeta sevillano, contemporáneo y amigo de la autora de "Follas novas". También el apellido de este antropólogo y detective del arte es un guiño a la época en la transcurrirá la historia de la otra protagonista, el primer tercio del siglo XIX.

También pone el foco en el patrimonio material e inmaterial de Galicia, muchas veces olvidado y abandonado. "Tenemos gastronomía, cultura, carácter... Si somos inteligentes y sabemos conservar nuestro patrimonio material y nuestras historias, que forman parte del patrimonio inmaterial, Galicia será mágica siempre", aseguró.

El proceso de investigación que precedió a esta novela fue muy parecido al que vive Becquer. Como él, visitó archivos, consultó documentos e interrogó a los vecinos de la zona para conocer detalles sobre la historia de los nueve anillos, cuya pista se pierde en el siglo XVII. Sin embargo, Oruña prefirió ambientar la trama de Marina Vallejo en el XIX. "Se trata de una época de grandes cambios políticos y sociales, el Antiguo Régimen se acaba, está entrando la Ilustración, aunque más lentamente en España y más aún en Galicia, y es el declive de la Iglesia. Todo esto me interesaba para saber hacia dónde llevaban los vientos a cada uno de los protagonistas", afirmó.

En este contexto, Marina, una joven de 17 años, se enfrenta a las convenciones sociales para poder aprender el uso de las hierbas e intenta abrirse su propio camino, al igual que el expósito Franquila, que lucha por cambiar de estatus social, algo impensable en aquella época para un chico como él. "No me interesaba como protagonista una bandolera o una superheroína, sino una chica mansa, educada en 1830, pero que intente buscar el cambio. Me interesan las mujeres como ella, que abrieron el camino a las que sí aparecen en los libros de historia", afirmó.

Aunque la novela está ambientada en el monasterio de Santo Estevo, Vigo también aparece en sus páginas. No tiene, como explicó la escritora, un papel determinante, pero sí acelera el devenir de los acontecimientos. Y es que en 1833, el cólera entró en Galicia a través del puerto vigués. Este hecho histórico, con el que Oruña se anticipó a la llegada del Covid-19, le ha servido para ver desde otra perspectiva cómo se está actuando ahora frente a esta amenaza. "A lo largo de la historia ha habido muchas epidemias y las medidas de contención de aquella época eran extraordinarias. Si había un caso sospechoso, se dejaba aislado en el puerto 40 días. Nosotros creemos que estamos muy avanzados, pero no hemos sido capaces de prepararnos para una pandemia como esta, no hemos tenido ni un protocolo mínimo para hacerla frente. Me sorprende lo poco que hemos evolucionado por no fijarnos en la historia", se lamentó.

Sobre la situación actual, que obligó a posponer el lanzamiento de esta novela, prevista inicialmente para abril, Oruña aseguró que a pesar de ser una persona muy "cuadriculada", lo lleva bien. "También manejo las prioridades y estas eran la salud de mi familia y las circunstancias del país. Ahora tenemos que ser conscientes de que muchas cosas que hacíamos antes van a ser inviables y es triste que haya gente que venga a un acto cultural y tenga que irse, pero tenemos que promover que la cultura es segura", aseguró.

Ella, por su parte, continuará estando en contacto con sus lectores a través de sus redes sociales y acompañándolos a través de sus historias. "Cuando un lector te dice que se ha sentido menos solo porque ha estado leyendo tu libro, todo el esfuerzo que has invertido ha merecido la pena", aseguró.