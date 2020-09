"Hay que ver las dificultades como desafíos, no apartarlas"

-¿El alumno en el centro?

-Hoy ya no se trata de que los niños aprendan como nosotros enseñamos; hoy de lo que se trata es de que nosotros enseñemos como los niños aprenden. La pregunta fundamental no es cómo se enseña, sino cómo se aprende. Y desde esa pregunta pues se han desvelado muchas cosas importantes. No es que ahora exista la moda de tener en cuenta la emoción de la persona, es tener en cuenta a la persona. A mi juicio yo estaría en el paradigma de creer en el que aprende. Cuando yo miro al que aprende y yo veo una dificultad, un bloqueo, mi primera acción es un diagnóstico. La segunda acción es un tratamiento, ver qué puedo hacer. Cualquier dificultad de aprendizaje debe permitirme crecer en mi profesión. Hay que ver esa dificultad puntual como un reto para crecer pero no apartarla.