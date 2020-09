"Los padres deben empoderarse y retomar el pulso de la educación"

La educación y el papel fundamental de los padres centran el discurso de Antonio Rial Boubeta, que apuesta por educar en valores además de en digitalización. Aconseja poner normas y límites, pero sobre todo, acompañar a los hijos en el mundo virtual para que tengan a quien recurrir en el momento en que lo necesiten.

-Relacionarse con el mundo a través de una pantalla, la digitalización gana enteros .

- No hay que demonizar, sino entender a nuestros hijos. Están en otra onda. En la adolescencia tienen muchos miedos, inquietudes, angustias y momentos de vacío que disipan en las redes sociales. A veces son su única forma de relacionarse con el mundo, lo cual es una realidad distorsionada. La interacción social que tienen no es rica ni válida para su desarrollo como persona y enfrentarse después con los problemas de la vida. Son personas de mayor fragilidad.

-¿Y el papel de los padres? Los adolescentes no suelen hacerles mucho caso.

- Hay que empoderar a los padres, deben retomar el pulso de la educación. Educar es que aprendan conocimientos, pero también valores, habilidades de vida. Que aprendan un estilo de vida, a relacionarse con los demás ya ser cada vez más maduros y autónomos. La adolescencia es la época más difícil y, nosotros que extremamos los cuidados de los hijos cuando son bebés, vamos abandonando progresivamente. Los valores, el ejemplo y el acompañamiento son fundamentales en esta época.

-¿Qué cosas son las que dejan de hacer para dedicar más tiempo a las redes y deben alertarnos?

- Dejar de hacer deporte, leer, compartir las tareas del hogar. Deben aprender a gestionar su propios tiempos, a cumplir unas obligaciones. Parece una tontería, pero tienen que asumir arreglar su habitación y después tareas compartidas, porque para comer, cenar o preparar la ropa del día siguiente alguien tiene que hacerlo. Hay niños que no saben como se pone una lavadora o pelar patatas. Es un contrasentido, porque van a tener que hacerlo después a lo largo de su vida. A los hijos hay que darles habilidades, que aprendan un estilo de vida. Si la tecnología termina por absorber todos el tiempo educativo, ya no queda tiempo para el resto.

- ¿Cómo les enseñamos a protegerse de los peligros de Internet?

- No vale todo en Internet, no podemos luchar contra el acoso si no educamos en valores. No se pueden tolerar insultos, ni burlas. Hay que enseñarles a ser prudentes y también a desconfiar. Hay delincuentes, los delitos en Internet existen y los menores son víctimas fáciles.

-Interactuar en la red tiene riesgos...

-Los chavales, en esa interacción con Internet vana tener problemas seguro, están ahí, pero deben saber que pueden recurrir a nosotros. Tenemos que acompañarlos, generar confianza y darles la oportunidad de meter la pata. No estamos dentro de su cabeza, ni de su ordenador, pero sí a su lado y con ojos y oídos atentos. Si están preocupados o con miedo, lo veremos.

-¿Cómo saber si hay un problema de adicción online? ¿A quién recurrir?

-Los padres no pueden tirar la toalla. Si hay problemas y discusiones constantes hay que pedir ayuda. Primero al tutor del colegio, conoce al chico, a sus amigos. Después podemos consultar al pediatra y al médico de cabecera. Lo importante es detectarlo en fase precoz, pues sino requerirá asistencia del psicólogo o el psiquiatra.