Jóvenes de 30 años, tan 'enganchados' a las nuevas tecnologías como los adolescentes

La crisis sanitaria ha obligado a los menores a pasar mucho tiempo en casa y, en el caso de los niños, Internet se vuelve un refugio, una vía de escape ante los problemas emocionales. Las relaciones dejan de ser personales y se convierten en virtuales, con muy poco parecido con la vida real.

Pese a la intensidad y el número de horas que han dedicado al mundo virtual, no parece que haya un incremento importante del número de adolescentes "enganchados" durante el confinamiento, pero un estudio de prevención que manejan expertos gallegos desvela que durante la pandemia las cifras de adultos afectados por Uso Problemático de Internet (UPI), no son mejores que las que se dan entre los adolescentes.

El estudio recoge que las tasas de UPI entre los jóvenes de 18 a 30 años son las mismas que entre los adolescentes, es decir entre el 20 o el 25 por ciento, lo que supone que uno de cada cuatro o cada cinco menores de 30 años está afectado. En el sector de personas de entre 30 y 50 años el porcentajes de afectados se sitúa entre el 10y el 15%, lo que conlleva que muchos miles de personas están enganchados a las nuevas tecnologías: Whatsapp, redes sociales, videojuegos o juego online.

"Los papás y las mamás también están enganchados a Internet y a las redes sociales en particular", apunta el psicólogo y profesor de la Universidad de Santiago, Antonio Rial Boubeta, quien a falta de una evidencia estadística apunta que todo indica que en el caso de los adolescentes la pandemia y el confinamiento no han supuesto grandes cambios en el uso de Internet y de las redes sociales, ni un salto cualitativo en su uso respecto a lo que ya había. "El hecho de estar en casa ha permitido a muchos padres descubrir pautas de comportamiento de sus hijos que desconocían. Ahora más padres y madres saben lo que interactúan sus hijos en Internet y el tema genera mayores conflictos en casa", explica.

El profesor de la USC y experto en adicciones de menores online, advierte de que los chavales que presentan problemas con el uso de tecnología, tienen también las tasas más altas de síntomas de depresión, cinco veces más de la media, y conviene estar alerta: "Hay un problema de salud mental que tiene que ver no solo con lo que hacen, sino con lo que no hacen. No es cuestión de si mi hijo interactúa muchas veces en la red, sino de lo que está dejando de hacer".

Ante esta situación, considera que uno de los grandes desafíos del curso escolar que empieza ahora es el que tiene que ver con la educación de los chavales y con su salud en el uso responsable, adaptativo y saludable de las nuevas tecnologías.

El primer paso para poner en marcha "una vida emocional saludable" es escuchar a los integrantes de la casa y el segundo poner normas "para todos" , de forma consensual y participativa, y que su incumplimiento tenga consecuencias. "No es buen ejemplo que los papás o las mamás estemos pendientes del teléfono y las redes sociales durante las comidas.. . En los espacios de la casa que tenemos para convivir, ¡convivamos! Pongamos una rutina, un horario para higiene digital. Es bueno dejar el teléfono a cargar fuera del dormitorio por la noche, sacarlo fuera de nuestra vida durante esas horas", matiza Antonio Rial.

En su opinión hay que integrar la tecnología en la vida de las personas y fomentar su uso responsable: "Nos estamos centrando en el problema de seguridad sanitaria y también del programa curricular, pero ¿qué pasa con la salud y el desarrollo emocional de los chicos?".

Aunque desde 2019 la OMS hizo oficial la adicción a los videojuegos como trastorno mental, Rial indica que no quiere decir que miles de chavales estén enganchados. No obstante, añade, quienes los utilizan de forma abusiva generan problemas de interacción con sus padres, de convivencia, y de su propia rutina. Un uso problemático sobre el que hay que actuar.