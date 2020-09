La Xunta permite la reapertura de las terrazas de los locales de ocio nocturno

Los locales de ocio nocturno que tengan terraza al aire libre podrán reanudar su actividad con las mismas condiciones establecidas durante la desescalada para las terrazas de los establecimientos de restauración y de hostelería, según la modificación del acuerdo publicado ayer en el Diario Oficial de Galicia (DOG), una medida que se produce dos días después de la protesta de los hosteleros. Esto quiere decir que la capacidad máxima de estas terrazas será del 75%; solo se podrán realizar consumos y servicio en la mesa y no se podrán instalar barras para clientes; deberá respetarse la distancia de seguridad entre mesas, que tendrán una ocupación máxima de diez personas cada una; a partir de las 00.00 horas no se admitirán nuevos clientes y la hora cierre tope será a la 01.00 h.

Según la Xunta, esta relajación de las restricciones al ocio nocturno cumple con el compromiso adquirido en la última reunión con representantes del sector, celebrada a mediados de agosto.

"Era una solicitud hecha desde el sector porque algunos locales de hostelería entraban en la categoría de ocio nocturno, aunque en realidad no estaban ejerciendo esta actividad", explica César Ballesteros, presidente de Federación Provincial de Hostelería de Pontevedra (FEPROHOS).

Sin embargo, reconoce que esta medida no va a servir para paliar las necesidades del sector. "La Xunta lo ha hecho por justicia con estos establecimientos, pero no parece que vaya a ser un paliativo económico importante. La situación es complicada y habría que contemplar ayudas específicas para el sector porque hasta ahora lo que ha salido son ayudas crediticias, pero cuando no hay ingresos llega un momento en que de poco sirve alargar el crédito", afirma.

Para Samuel Pousada, presidente de la Federación Gallega de Empresarios de Salas de Fiesta y Discotecas, esta norma "sencillamente no sirve para nada". "Es una medida para contentar a unos pocos porque los locales con terraza no representan ni el 2% del sector. Solo esperamos que sea un primer paso para la reapertura de los locales de ocio nocturno, que, a día de hoy, somos los únicos que continuamos cerrados", afirma Pousada, que califica la situación que atraviesa el sector de dramática.

"La incertidumbre es total y tampoco hay seguridad jurídica en el caso de reapertura. Tras tantos meses de cierre, un 70% u 80% terminará cerrando definitivamente", advierte el representante de las discotecas, quien lamenta también la falta de un plan específico para el ocio nocturno, que tuvo que cesar su actividad el 16 de agosto. "Nos cerraron por los rebrotes pero siguió habiendo y se sigue mirando a otro lado con los botellones", se queja.

De "despropósito" califica el músico Billy King, cofundador de La Iguana de Vigo, la nueva medida de la Xunta. "No tiene ningún sentido. Nosotros, por ejemplo, no tenemos opción de terraza y además lo deciden ahora, que llega la época de lluvias. Parece como que quisieran evitar posibles ayudas", afirma. En su opinión, la decisión de cerrar el ocio nocturno estuvo injustificada. "Creo que los locales de ocio estábamos haciendo las cosas bastante bien. Las medidas de seguridad eran las mismas que en cualquier otro lugar y tampoco creo que el virus actúe más en un horario que en otro", expone.

El presidente de Galicia de Noite, Luis Diz, valora esta decisión de la Xunta, pero advierte de que "Galicia no es el Levante o Andalucía, aquí el verano se acabó". "Lo que se necesita es que abran las puertas o que haya un rescate", asegura.