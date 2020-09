El humo de los incendios de EEUU llega a España

Una lengua del humo de los grandes incendios forestales que afectan a Estados Unidos ha llegado esta tarde a la península, ha recorrido todo el valle del Ebro desde el Cantábrico hasta su desembocadura en la provincia de Tarragona y, una vez en el Mediterráneo, ha llegado a Baleares, según ha informado este viernes el servicio catalán de meteorología Meteocat.



Decenas de incendios forestales a lo largo de toda la costa oeste de Estados Unidos se han cobrado en las últimas horas la vida de siete personas, mientras que California registra en August Complex el que se considera ya el mayor fuego de su historia reciente. El incendio se declaró el 17 de agosto tras la caída de un rayo, fecha desde la cual ha arrasado 190.700 hectáreas.





Tal com estava previst per la @NOAA, aquest vespre es detecta amb el Meteosat com aquesta llengua de fum fins i tot ha arribat a les Illes Balears, passant per la vall de l'Ebre. pic.twitter.com/oEXwzkuNHu