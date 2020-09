Baño de realidad en la carrera por la vacuna anticovid

La carrera de la vacuna experimental diseñada por Oxford y Astrazeneca se ha frenado este martes debido a "una reacción adversa grave" detectada en uno de los voluntarios del ensayo clínico. Todavía no han trascendido detalles sobre lo ocurrido, pero fuentes cercanas a la investigación adelantaron al New York Times que podría tratarse de un caso de mielitis transversa diagnosticado en un paciente del Reino Unido durante la fase 3 de las pruebas (algo que la farmacéutica no ha querido confirmar). No está claro si esta enfermedad tiene relación con la vacuna o no. Si es cuestión de causalidad o de casualidad. Pero, por si acaso, las pruebas del compuesto se paralizan hasta que se aclare su relación con este caso. Fuentes de la investigación afirman ante el Financial Times que los ensayos podrían reanudarse la semana que viene.

"Esta es una acción rutinaria que se aplica cuando se detecta una enfermedad potencialmente inexplicable durante los ensayos para asegurar la integridad de las pruebas", argumentan los desarrolladores de la vacuna en un escueto comunicado remitido al portal STAT, tras anunciar que el caso está siendo estudiado por un comité independiente. Todavía no está claro durante cuánto el ensayo permanecerá frenado. O cómo se reanudarán las pruebas una vez se aclare la situación. O si esto modifica la fecha de entrega de las primeras inyecciones, que algunos situaban para finales de este año.

El frenazo de esta vacuna cae como un jarro de agua fría en un mundo que espera impaciente una vacuna contra el covid-19. Nunca antes se había seguido minuto a minuto el desarrollo de una investigación científica, con todos los aciertos y las piedras en el camino. Ahora, además, este derrape ha trascendido en un momento en que todos miraban hacia esta inyección con esperanza. Oxford y AstraZeneca ya habían vendido el 100% de la producción anual de su vacuna por todo el mundo.

La Unión Europea, por ejemplo, había acordado la compra de 300 millones de dosis a distribuir entre sus países miembros. En España, según informó este lunes el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, se esperaban tres millones de viales en diciembre. De los cuales 100.000 dosis irían para Catalunya, afirmó el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, un día después .

"Este anuncio es un baño de realidad. Hasta ahora, se estaban generando expectativas que no pueden cumplirse", explica Rafael Vilasanjuan, miembro del consejo de dirección de GAVI (la Alianza Global para la Vacunación). "Hoy en día las vacunas avanzan a dos velocidades. La política y la científica. La primera está condicionada por acuerdos comerciales. Y la segunda, por la realidad de la investigación", reflexiona Vilasanjuan, también director del Departamento de Análisis y Desarrollo Global del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal). Dar con una vacuna segura y eficaz no es fácil. Y poner fecha de entrega a este proyecto, matiza el experto, es poco realista.

Actualmente hay unas 30 vacunas más que se están testando en pacientes, de las cuales 10 ya enfilan la última fase de los ensayos. "Es probable que alguna de estas se acabe descartando. Igual que es probable que el año que viene haya varias vacunas en circulación", vaticina Vilasanjuan. "En el desarrollo de las vacunas lo más importante no es el tiempo, es la seguridad y la eficacia", comenta el experto.

Bruselas y BioNtech-Pfizer

La Comisión Europea cerró ayer un nuevo preacuerdo con vistas a adquirir una posible vacuna. La última empresa farmacéutica en sumarse a la lista de potenciales suministradoras en la UE es BioNTech-Pfizer, que está en la fase 3 y última de ensayos, a través de un contrato que prevé la adquisición inicial de 200 millones de dosis en nombre de todos los Estados miembros, además de una opción de otros 100 millones que se suministrarían una vez que la vacuna haya demostrado que es segura.

La intención de BioNTech (farmacéutica alemana) y Pfizer (empresa estadounidense), que han firmado también contratos con Japón y Estados Unidos, es suministrar 100 millones de dosis para finales del 2020 y 1,3 millones para finales de 2021 en todo el mundo.