El importe de los talleres del Foro se donará a la Asociación Galega de Dislexia

El IV Foro de Educación -organizado por el diario decano español FARO DE VIGO- colaborará este año con Agadix, la Asociación Galega de Dislexia. Las entradas para los talleres, con un precio de 0,50 euros por asistir a cada uno se donarán íntegramente a dicho colectivo que en esta edición impartirá el taller "Intervención en Dislexia: Como ayudarlos en casa y en el aula".

Para esta ocasión, el bloque de talleres ofrece también alguna charla como la de José Carlos López Ardao sobre el reto de la educación en estos tiempos de coronavirus.

La cuarta edición del Foro de Educación, que cuenta también con el apoyo de la Univesidade de Vigo y la Deputación de Pontevedra, se celebrará los próximos días 26 y 27 de septiembre en el el Auditorio Palacio de Congresos Mar de Vigo.

El viernes 25 se ofrecen los talleres y charlas (de cinco a seis y media de la tarde) de Manel Rives sobre Steam y Soft Skills; José Carlos López Ardao sobre la educación en línea; el de Luz Beloso y María José Soto sobre la creatividad a través de proyectos colaborativos multicompetenciales; y el de Esther López Carbajales acerca de cómo intervenir en el aula y en caso del alumnado con dislexia.

También se ofertarán el de David Chacón y Guillermo Negre sobre el do it yourself con sus consecuencias didácticas; más el de María Soto sobre Educa Bonito y la disciplina positiva para enseñar y educar en habilidades fomentando el respeto mutuo.

Las entradas pueden adquirirse en la web de Ataquilla pero también en las instalaciones de Faro de Vigo en Policarpo Sanz, 22. Este pago presencial solo se puede realizar los lunes y nmiércoles de 09.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00.