Destinará los 30.000 euros a dar un "empujón" a la "gente que empieza"

La flamante Premio Nacional de Cinematografía 2020 aseguró tras conocer la decisión del Ministerio de Cultura y Deporte que usará los 30.000 euros con los que está dotado el galardón para "la gente que empieza y que necesita un empujón".

La directora y guionista catalana confirma con este gesto uno de los motivos por los que el jurado que presidió la directora general del ICAA, Beatriz Navas, le otorga este galardón: "Por su apoyo a una nueva generación de cineastas y su compromiso con la igualdad y las causas sociales, la convierten en un estímulo y referente imprescindible".

"Desde luego, siempre que he podido he ayudado a los jóvenes directores y directoras en sus primeros cortos; he leído guiones, he sido madrina de proyectos y en ese sentido, siempre que puedo apoyo a la gente que empieza".

Coixet bromeó en una conversación telefónica con "Efe" desde algún lugar de Francia donde pasa sus "escasas" vacaciones diciendo que no piensa en "comprarse un coche", aunque el suyo tiene siete años, ni en pagar hipotecas, que tiene. "Pero mira, no pasa nada. Lo que de verdad quiero hacer es dedicarlo a la gente que empieza y necesita un empujón".

"Tengo algunos proyectos de gente que está empezando y pienso volcar ese dinero en eso", manifiesta la cineasta, que conoció la noticia a través de una llamada del gabinete del ministro, José Manuel Rodríguez Uribes, tras dar por terminadas, hace unos días, las últimas mezclas de su nueva película "Nieva en Benidorm".