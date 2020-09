"Yo prefiero un modelo presencial o mixto"

Teniendo en cuenta esta época que vivimos en la que cobra tanta importancia la enseñanza online, ¿es posible trabajar estos conceptos en la distancia con el alumnado? "Por supuesto", expresa Rives. "Evidentemente es necesario contar con un contexto tecnológico suficientemente bien establecido y el aula virtual con un esquema clásico de enseñanza basada en libro de texto no lo es. Tiene que crecer desde las necesidades y las ideas que se generen desde los centros. De hecho está demostrado que es la única forma en la que la educación se adapta a los nuevo cambios, pero se empecinan en hacerlo todo desde el ámbito político aunque con el objetivo de crear impacto mediático, porque educativo evidentemente que no lo está haciendo", comenta el profesor que integra las tecnologías desde hace años en sus proyectos de clase.

"Durante la pandemia mi aula estuvo trabajando exactamente igual en cuanto al desarrollo de proyectos aunque yo, personalmente prefiero un modelo presencial o mixto (blended learning) porque ganamos en humanidad e en conexión emocional (y el que crea que no es importante no sabe de educación)", añade en cuanto al futuro de los modelos de enseñanza que el confinamiento ha puesto en primer plano.

"La administración no entiende qué es el aprendizaje online o mixto. No es replicarle curso y hacerlo en la red. Cada contexto tiene sus ventajas e inconvenientes y marca muchas de las cuestionas que se deben hacer y que no se deben hacer", indica.