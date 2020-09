"La diversidad no debería ser parte del conflicto en nuestros personajes"

Jesús Vidal (León, 1975) tuvo un éxito abrumador tras obtener el premio Goya al mejor actor revelación por su aparición en el película "Campeones". Lleva siete años dedicándose a la interpretación y estuvo la semana pasada en Mallorca e Ibiza para grabar, junto al rapero El Langui, un episodio de 'Donde viajan juntos', su nuevo programa para RTVE.

Algunas personas embellecen el acto de la conversación con su humildad y su sensibilidad. Este es el caso de Jesús Vidal. El actor tiene claro que se debe apostar por la gente con diversidad.

- ¿Cómo está siendo el rodaje de Donde viajan dos?

-Muy interesante. Estamos aprendiendo mucho de los lugares y de la gente. Además, estamos aprovechando para hacer retos, superarnos. El Langui y yo estamos teniendo una experiencia muy enriquecedora con este programa.

- ¿Qué nos puede contar?

-Ha sido una singladura muy bonita. La realidad es que la gente de aquí nos está tratando maravillosamente bien.

- ¿Cree que la integración laboral es importante?

-Más que integración, deberíamos hablar de inclusión. Debe ser una herramienta para la normalización. La diversidad es buena para las empresas por sí misma. No debe ser ni una limosna ni la buena acción del día.

- El Langui ha dicho que no le gustaba la palabra discapacidad. ¿Usted cómo lo ve?

-Prefiero llamarlo diferencia porque todos somos diferentes, y en eso se engloban todas las diferencias humanas. Yo me fijo en las capacidades, en lo que cada uno puede hacer. Discapacidad es un término que es práctico a efectos burocráticos, pero que no es real.

- ¿Su caso puede servir de inspiración para otras personas?

-Yo solo soy actor e intento hacer mi trabajo lo mejor que puedo. La valentía está en mí como puede estar en cualquier persona, con o sin discapacidad. La valentía es apostar por lo que uno quiere, y yo eso lo he hecho. Es verdad que casi no veo, pero no me creo mejor persona por ser así.

- ¿Qué opinión le merecen los prejuicios?

-En general no me gustan. La gente tiende a asociar la ceguera con el bastón, las gafas negras y el perro guía. Yo no llevo nada de eso. A la gente le cuesta identificar la ceguera o la baja visión, y además el cine es tan potente que muchas veces me asocian con la discapacidad que interpreto en la película. Pero si esto sirve para romper barreras, derribar prejuicios y hacer un mundo mejor y más inclusivo, me doy por satisfecho.

- ¿Ha sufrido paternalismo durante estos años?

-Paternalismo siempre hay. La gente no entiende bien, por ejemplo, lo que es la baja visión. Campeones tiene una parte buena, que ha sido una espoleta de salida para las personas como yo, pero también es verdad que ese pretendido heroísmo ha hecho que mucho paternalismo aflore.

- ¿Es importante inculcar el valor de la diversidad a los niños y niñas?

-La inclusión y la diversidad son un regalo. No para las personas que tenemos alguna diferencia, sino para todas las personas. Un regalo global. Las personas, cuanto más diversas somos, más aprendemos.

- ¿Un programa como Donde viajan dos puede ayudar a la visibilización y a que haya una representación de los colectivos diferentes?

-Sí, claro. Puede ayudar a que la gente entienda cómo son nuestros viajes, cómo comprendemos un territorio o una gente determinada. Esta forma no es muy distinta a la forma de entender las cosas que tienen las personas que no viven con una diversidad.

- ¿Tiene nuevos proyectos?

-Se acaba de estrenar Estándar, la película de Fernando González Gómez. Ha ganado el premio del público en el Festival de Tarazona. Interpreto a un comisario, un personaje sin discapacidad. Creo que por aquí es por donde debe ir la inclusión y la diversidad. La diversidad no debería ser parte del conflicto del personaje ni el núcleo temático cuando nos dan un papel en alguna película o serie de televisión.

- Si no hubiera sido actor, ¿qué le gustaría haber sido? Porque estudió un máster en Periodismo Deportivo.

-El periodismo me gustaba mucho. Dicen que un periodista nunca deja de serlo. Lo que pasa es que mi vocación más temprana fue la interpretación. Al final las cosas surgen, y esa vocación se ha convertido en mi profesión. A pesar de ello, programas como Donde viajan dos tienen componentes periodísticos. He podido aunar las dos facetas, que es algo muy interesante.