Arte y creatividad para diferenciarse en la era tecnológica, un taller práctico del foro

Todos los proyectos que se realizan en la clase del profesor Manel Rives tienen perspectiva STEAM (siglas de: Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas). "Hace un tiempo realizamos un proyecto sobre Vigo en el que los propios niños explicaban en Realidad Virtual Vigo a otros niños del resto de España. CreaRVigo se llama y aúna elementos de competencia científica y social, de conocimiento del entorno, de competencia digital y por supuesto arte y diseño. ¿Recuerda cuando sufrimos los incendios alrededor de Vigo? Realizamos una campaña de difusión usando una herramienta digital para crear mensajes de impacto visual y social", expresa Rives, que el próximo día 25 impartirá uno de los talleres del IV Foro de Educación de FARO, centrado en el enfoque STEAM del aprendizaje y la necesidad de adquirir 'soft skills' (trabajo en equipo, colaboración, comunicación, liderazgo, toma de decisiones...). Rives es el creador de la plataforma Imaxinante, Apple Professional Learning Specialist y Linkedin Author.

En realidad lo STEAM "no es tan nuevo". "El trabajo holístico interdisciplinar no es de ahora. El STEM fue utilizado por los políticos para conseguir una mano de obra especializada en temas tecnológicos de aquí a 20 años. Y nadie sabe qué va a pasar de aquí a 10 años. Lo curioso es que ahora mismo ya se necesitan perfiles que incluyan competencias relacionadas con el diseño, las humanidades? Se buscan filósofos ahora para temas de deep learning o Inteligencia Artificial, o competencias artísticas para videojuegos", expresa Rives. Que añade: "De hecho, el que sepa un poco de tecnología sabe que la gran mayoría de las profesiones utiliza en mayor o menor medida elementos artísticos: por poner un ejemplo sencillo, los efectos especiales en una película, o un videojuego, o un desarrollo de una app móvil".

También se refiere Rives a lo que significan a nivel cerebral las experiencias de aprendizaje que usan elementos artísticos. "Está demostrado, por ejemplo, que el uso de la música mejora el aprendizaje en matemáticas o tocar un instrumento genera mejoras neurológicas en el campo de la resolución de problemas complejos. Y por supuesto está el tema de la comunicación oral, el lenguaje no verbal, etc... en el desarrollo de la estética y en la competencia comunicativa", describe el docente.

Rives considera que es "absolutamente necesario" que nuestro prisma sea holístico. "Todos los saberes son importantes y no hay uno más que oro. Esa visión es trasnochada y no obedece a ningún estudio serio. Es más, nuestro querido Sir Ken Robison del que siempre digo que fue mi papa filosófico y que murió el pasado agosto, decía que todos los sistemas estaban dibujados exactamente igual y obedecen a una concepción decimonónica de la educación que viene de la revolución industrial. Pero la actual revolución es mucho más fuerte y más cambiante y precisa de un desarrollo espectacular de la creatividad, por ejemplo. Y eso no se consigue con libros de texto ni con estándares".

Y la importancia de las soft skills estará también presente en el taller. "Si dices que preparas trabajadores para la empresa tienes que saber qué necesita la empresa. Y si quieres empresas punteras, necesitas saber qué precisan. Yo colaboro con 2 de las 3 empresas tecnológicas más grandes del mundo y te aseguro que no buscan simplemente personas con un curriculum. Llegados a un punto y salvo que sean un auténtico crack, es irrelevante o por lo menos igual de relevante que otras cuestiones. Estas cuestiones son las habilidades relacionadas con tu actitud y tu personalidad: tu integridad, tu ética, tu capacidad de adaptación, tu capacidad de gestionar tus emociones y las de los demás, tu pensamiento creativo y crítico?", concluye Rives.