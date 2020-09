Castilla y León prohíbe consumir de pie en bares y limita el grupo de personas

El descontrol de los casos de contagio por coronavirus en Valladolid y Salamanca, ya con transmisión comunitaria, ha llevado a la Junta de Castilla y León a firmar ayeruna orden qyue incrementa las medidas restrictivas en ambos municipios. Así, en los bares y cafeterías no podrá consumirse en el interior del local salvo en mesa y sentados. Las mesas no podrán ser de más de seis personas, con uso de mascarilla y guardando la distancia de seguridad interpersonal. Asmimismo, En las terrazas al aire libre de cualquier tipo de establecimiento las mesas no podrán ser de más de seis personas, guardando la distancia de seguridad interpersonal conforme viene establecido. El consumo no podrá ser de pie sino sentados.

La nueva normativa establece un máximo de quince personas en espacios al aire libre o de diez en espacios cerrados en el caso de velatorios y entierros, mientras que en lugares de culto, celebraciones nupciales y otras de tipo religioso y civil no podrán reunirse más de 25 personas si es en espacios cerrados o 50 en abiertos, sin superar en ningún caso un tercio del aforo.

En el caso de cines, teatros, auditorios, circos de toldo, plazas y recintos taurinos, y otros locales, así como establecimientos destinados a espectáculos públicos y actividades culturales y recreativas, será de aplicación un límite máximo de 25 personas para lugares cerrados y de 50 tratándose de actividades al aire libre.