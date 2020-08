"El miedo no existe en mi vocabulario"

-¿Conecta la mitología gallega con otras culturas?

-Yo creo que las leyendas y mitologías vienen a cubrir los espacios de incertidumbre. Allí donde no llega la explicación racional, llegan los mitos y leyendas como hipótesis de respuesta para cubrir el vacío. Hay mitos muy similares en culturas que no han tenido contacto históricamente. Parte del imaginario colectivo responde a miedos y deseos y seres identitarios de la cultura gallega conectan tan fácilmente con seres de otras culturas y están replicados.

-Con la globalización, ¿se pierde la identidad?

-Quien está en el poder trata de ejercer su influencia. Es muy peligroso que la sociedad solo se vea reflejada en un tipo de películas. El mundo que se refleja en las series actuales no es el único mundo posible. Abrir el abanico es importante y trabajar desde lo local también. Es lo que intenta el Novo Cinema Galego.

- ¿Qué lugar ocupa la palabra miedo en su diccionario?

-Diría que no existe realmente en mi vocabulario. No pienso en él nunca. Lo más próximo que encuentro a esa palabra es la incertidumbre pero ese espacio que abre es muy emocionante. Si hay miedo es porque hay una aventura ahí, se está tomando un riesgo y necesitas de valentía para afrontarlo. En el cine me gusta tomar riesgos, y en mi vida también. Tengo un alma intrépida y aventurera que intento reflejar en mi cine. La próxima película se va a rodar entre Laos y Tanzania.