La Fiscalía dice que no hacía falta ratificación judicial en las restricciones de Madrid

La Fiscalía de Madrid considera que no hacía falta ratificación judicial en las restricciones de Madrid y reprende al titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 14 de Madrid, Alfonso Villagómez, que dejó en el aire la prohibición de fumar en la calle y otras medidas anticovid-19 dictadas por el gobierno autonómico. Mediante un comunicado, en respuesta a unas declaraciones previas del magistrado, le recuerda que no era necesaria la ratificación judicial de las medidas al no existir afectación de derechos fundamentales.

El juez había asegurado que con su auto del pasado día 21 -recurrido por la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Superior de Justicia- él en realidad no anuló las medidas y que por tanto la disposición regional sigue vigente y añadió que esta misma postura había sido defendida por el Ministerio Fiscal. Estas manifestaciones han causado malestar en la Fiscalía de Madrid, que recuerda que, días después de que se conociera la decisión judicial, se remitió un escrito a Villagómez advirtiéndole de que no era necesaria la ratificación