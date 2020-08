El Covid-19 entra en trece residencias gallegas con 143 contagios

Dos mujeres mayores en un centro de salud de Ourense. // C. Peteiro

El Covid-19 se ha colado ya en 13 centros asistenciales en Galicia. El Sergas notifica 143 casos activos, con 99 usuarios y 44 profesionales afectados. En las últimas horas se han incorporado a la lista el geriátrico Domusvi Lugo, en Outeiro de Rei, y la residencia para discapacitados de A Braña, en A Estrada. Los positivos corresponden a trabajadores, dos en el primero y uno en la segunda. Además, en Orpea A Coruña se ha detectado otro empleado con el virus.

La residencia de O Incio (Lugo), en la que se registra el brote más preocupante, no ha notificado cambios en los últimos días. Se mantiene con 113 afectados, de los que 87 son ancianos y 26 trabajadores. Este centro disponde 115 plazas y una plantilla de 80 personas. Hasta la fechan han fallecido tres usuarios, uno en el propio centro y los otros dos en el Hospital de Lugo, donde estaban ingresados.

El segundo brote con más mayores afectados se localiza en Orpea Coruña (Culleredo). Los internos con coronavirus continúan siendo once y, aunque se ha confirmado un positivo más entre su plantilla, hasta los cinco. Dos internos han fallecido hasta hoy en este geriátrico.

La tercera residencia con algún anciano contagiado es la DomusVi Lalín, que solo contabiliza uno. A él se unen dos trabajadoras contagiadas.

Los diez centros asistenciales restantes solo notifican positivos entre su personal. El Sergas ha incluido hoy en su listado a la Domusvi Lugo (Outeiro de Rei), con dos casos, y la residencia para discapacitados de A Braña (A Estrada), con uno. Informan de un único afectado los centros DomusVi Monforte, Paradela (Lugo), San Bartolomeu (Xove), DomusVi Barra de Miño (Coles), Volta do Castro (Santiago), Os Tercios (Touro) y Nosa Señora do Socorro (Arnoia). A ellas se añaden los centros de discapacidad de As Flores (Ourense) y A Braña (A Estrada).