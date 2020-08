Alemania estudia multas por no usar mascarilla y Francia la hace obligatoria en París

Los nuevos brotes y contagios de Covid-19 siguen al alza no solo en España, sino en otros países de Europa. Alemania y Francia, donde el uso de la mascarilla no es obligatorio, estudian cambios al respecto. Alemania con una tasa diaria de contagios superior de nuevo a los 1.500 casos se encuentra en pleno debate entre el Gobierno de Angela Merkel y las administraciones regionales para coordinar las medidas de contención del coronavirus. Merkel aboga pro poner multas 50 euros a quienes no utilicen al mascarilla en transportes públicos o tiendas, y restringir reuniones.

En Francia, el Ayuntamiento de París confirmó ayer que el uso de la mascarilla será obligatorio en toda la ciudad a partir de hoy, ante el repunte de los casos de coronavirus. La mascarilla será obligatoria en toda la ciudad, mientras que hasta ahora se exigía su uso sólo en zonas muy transitadas bajo pena de multa de 135 euros.