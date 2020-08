La pandemia rebasa los 22,9 millones de contagiados y roza los 820.000 muertos

La pandemia de coronavirus que se originó a finales de 2019 en la ciudad china de Wuhan deja ya más de 22,9 millones de personas contagiadas en todo el mundo mientras que el número de fallecidos se aproxima a los 820.000, según el balance ofrecido ayer por la Universidad Johns Hopkins sobre los 188 países y territorios afectados. En total, 2.391.014 personas han contraído el virus, con algo más de 245.000 casos confirmados durante la última jornada, mientras que la cifra de fallecidos se eleva hasta 819.554, casi 6.000 más que el día anterior. Por lo que se refiere a las personas que han conseguido superar la enfermedad, son ya 15.580.538, rebasándose así el umbral de los 15,5 millones.

Por otro lado, el Gobierno alemán prolongó ayer hasta el próximo 14 de septiembre la recomendación en contra de los viajes no esenciales a terceros países en relación con la pandemia. La situación "no se relajará lo suficiente al menos hasta mediados de septiembre como para poder levantar ya antes la recomendación global de no viajar", declaró la portavoz adjunta de Exteriores, Andrea Sasse.