Feijóo rechaza el estado de alarma a la carta y plantea una ley para gestionar la pandemia

La propuesta del presidente del Gobierno de un estado de alarma a la carta para las autonomías, solo con que asuman la responsabilidad de solicitarlo y defenderlo, y a cambio el Ejecutivo le dará su apoyo en el Congreso, no convence a los presidentes de comunidades. Y uno de los más beligeranes fue de nuevo ayer Alberto Núñez Feijóo.

El presidente en funciones gallego manifestó su "decepción" por la "inacción" del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos. No entiende como cinco meses después del arranque de la pandemia, Moncloa no cuenta con "ninguna propuesta alternativa más que seguir prorrogando el estado de alarma de forma indefinida y volver a la casilla de salida".

Feijóo defiende que no es oportuno que cada territorio pueda solicitar de forma unilateral un estado de alarma, ya que en un país tan "castigado" por el virus como es España no puede haber 17 formas de actuar. "Lo lógico es que si somos una nación especialmente castigada, que no haya 17 respuestas diferentes", remarcó y por ello la Xunta remitirá al Gobierno central una propuesta de modificación de la legislación ordinaria correspondiente a la Ley General de Salud Pública para evitar que la gestión de la pandemia vuelva a ejecutarse a través de la figura del estado de alarma.

Feijóo toma la iniciativa y le propone al Gobierno de Sánchez la modificación de una normativa estatal y le apunta además cómo. "Ante los cinco meses perdidos del Gobierno central, en Galicia hemos elaborado un texto de modificación a la Ley Orgánica de Salud como aportación leal de una Comunidad Autónoma preocupada y ocupada por la pandemia", anunció ayer el presidente de la Xunta, que prevé remitir este texto en la primera semana de septiembre a Moncloa, pero también al Parlamento de Galicia.

El máximo mandatario autonómico explicó que con su iniciativa desde Galicia se busca en suma que todos los territorios puedan contar con "herramientas jurídicas" que permitan a las comunidades gestionar la pandemia de una forma homogénea y sin necesidad de que cada medida sea discutida en los órganos jurisdiccionales.

Urgió a contar cuanto antes con una norma que permita decidir "con rapidez" las medidas que son necesarias "en cada caso, cada lugar y cada territorio" en un momento en el que "se han incrementado los brotes" y en el que "el estado de alarma no es útil para gestionar una situación que ya es cotidiana" y que no "ofrece respuestas específicas para una pandemia".

| Castilla y León y Andalucía acusan a Sánchez de "eludir responsabilidades"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, exigió ayer que el Gobierno establezca un criterio técnico y común a todas las comunidades para que puedan solicitar el estado de alarma a nivel autonómico. Por su parte, el vicepresidente de Andalucía, Juan Marín,lamentó que Sánchez "eluda su responsabilidad". "Las comunidades le pedimos instrumentos jurídicos para no tener que depender finalmente de decisiones judiciales para poder, en un momento determinado, confinar a una población o decretar cualquier situación que sea necesaria", explicó.

| Madrid descarta tomar la iniciativa y Cataluña, lo estudiará

La portavoz del Govern, Meritxell Budó, avanzó que Cataluña estudiará detenidamente la invitación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de declarar un estado de alarma individualizado ante el impacto del Covid-19, una vez conozcan "todos los detalles".En cambio, Madrid, otra comunidad con muchos casos de coronavirus, lo descarta. "La situación en los hospitales madrileños es de alerta, pero no de alarma", aseguró Inacio Aguado.

| Page ve "poca utilidad" si no se limita la movilidad entre comunidades

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, considera que decretar el estado de alarma en una comunidad autónoma y "aplicar medidas excepcionales sin afectar la movilidad entre regiones" tendría "poca utilidad en este momento". Por su parte, el president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ve "positivo" que las autonomías puedan solicitar la declaración del estado de alarma, y no entiende las críticas.

| La Rioja podría ser la primera en pedir el estado de alarma, pero no total

El Gobierno de La Rioja se plantea la posibilidad de volver a un estado de alarma o a una fase de hacer "microcirugía" en algunos espacios geográficos de la región en función del avance de la pandemia de la COVID-19.