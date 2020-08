Un hongkonés regresado de España, primer caso comprobado de reinfección en el mundo

Un hongkonés de 33 años es el primer caso de reinfección de SARS-CoV-2 que se ha comprobado científicamente en el mundo. Este paciente se había infectado en abril y volvió a dar positivo a principios de este mes en el aeropuerto de Hong Kong tras un viaje a España, según han informado científicos de la Universidad de Hong Kong, que demostraron la segunda infección fue por una cepa diferente de virus, habitual en julio y agosto en Europa, que la primera. La investigación ha sido aceptada en la revista científica "Clinical Infectious Diseases", dependiente de la Universidad de Oxford.

Este paciente hongkonés tuvo solamente síntomas leves la primera vez, y ha sido asintomático en la segunda infección.

Los investigadores hongkoneses secuenciaron el genoma del coronavirus de la primera infección y el de la segunda y comprobaron que eran de cepas claramente diferentes del SARS-CoV-2. "Nuestros resultados demuestran que su segunda infección fue causada por un nuevo virus que adquirió recientemente, en lugar de una diseminación viral prolongada", declaró en un comunicado Kelvin Kai-Wang To, microbiólogo clínico de la Universidad de Hong Kong.

Hasta ahora había habido varias noticias de supuestas reinfecciones en diversos lugares del mundo. El mes pasado trascendió el positivo de cinco personas de una residencia de mayores de Hospitalet (Barcelona) que ya habían padecido la enfermedad. Sin embargo, siempre quedaba la duda de un falso negativo. Preguntado por este asunto, Fernando Simón dijo entonces que el riesgo de reinfección era "muy poco probable" y atribuyó este fenómeno a una toma de muestras deficiente.

Otra de las hipótesis que se manejaba es que estos supuestos reinfectados experimentaban una replicación del virus a niveles tan bajos que sería indetectable por los test PCR, de forma análoga a lo que ocurre con los portadores del VIH, cuyos niveles víricos descienden a niveles ínfimos por acción de los antiretrovirales, sin que eso signifique que estén libres del virus.

Esta investigación de Hong Kong parece respaldar lo apuntado por un estudio preliminar del King's College de Londres, que en julio indicaba que los enfermos de Covid-19 recuperados pueden perder la inmunidad meses después, ya que los anticuerpos empiezan a decaer unas tres semanas después de la aparición de los síntomas, algo que también sugería el estudio de seroprevalencia realizado en España.

Se sabe que los cuatro coronavirus que causan resfriados pueden reinfectarnos en menos de un año, pero los coronavirus del SARS y el MERS dejan una inmunidad que dura varios años.

Este descubrimiento, que podría tener implicaciones sobre una futura vacuna, plantea la incógnita sobre la gravedad de una segunda infección, que en el caso del dengue es más severa que la primera. Los científicos, sin embargo, se inclinan por pensar que es más leve, y que los pacientes reinfectados podrían incluso no contagiar el virus, como sugirió ayer Fernando Simón: "La sospecha es que incluso no serían ningún riesgo de transmisión a otras personas",. dijo el portavoz científico del Gobierno. La experta en Covid-19 de la OMS Maria van Kerkhove afirmó que se trata de un caso entre 24 millones y recordó que toda infección de SARS-CoV-2 produce inmunidad, "aunque no se sabe lo fuerte y duradera que es".