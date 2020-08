Fernando Simón advierte de acciones "contundentes" si sigue la escalada del coronavirus

El coronavirus sigue sin firmar una tregua. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, dejó claras dos cosas en la rueda de prensa de ayer. Por un lado, "tenemos que aprender a convivir con el virus", dijo; por otro, no descartó que haya que aplicar "acciones contundentes" que restrinjan la movidad de nuevo. En el caso de la Comunidad de Madrid, si continuase la incidencia del SARS-CoV-2 al alza, las medidas habrían de ser "drásticas".

Las advertencias las ofreció tras revelar que entre el viernes y el día de ayer, lunes, se habían contabilizado 19.382 nuevos casos de coronavirus en España, lo que se traduce en más de 6.000 por cada jornada; situándose los positivos globales acumulados en la pandemia en 405.436.

Respecto a aprender a convivir con el nuevo coronavirus, agregó que "ese aprendizaje va a conllevar lo que estamos observando, periodos con incrementos".

Por ello, advirtió de que "en algunos casos, habrá que implementar acciones contundentes que restrinjan de nuevo la movilidad cuando se descontrole más de la cuenta la transmisión. En otros, habrá medidas más moderadas con restricción de horarios de ocio, de agrupamientos familiares más pequeños".

Simón se mostró confiado en sus vaticinios sobre la situación sanitaria en Madrid al señalar que "conseguirá controlar la transmisión".

Movilidad

Pero también dejó claro que "si la incidencia sigue incrementándose, habrá que tomar medidas drásticas". A día de hoy, desconoce si "tendría que ser un confinamiento"o si podrían consistir en "otras medidas relacionadas con la movilidad interna de las personas".

Simón agregó que "estoy seguro que la Comunidad de Madrid tiene encima de la mesa todas las opciones, está barajándolas ya". Sobre el varapalo judicial, precisamente, a algunas de las medidas tomadas por dicho gobierno autonómico para intentar contener la pandemia, indicó que "hay que valorar cómo se pueden plantear de nuevo y justificar correctamente las medidas que se proponen".

No obstante, subrayó que el tiempo apremia a decisiones raudas. "El único problema con Madrid es que hay que hacer las cosas deprisa. Está evolucionando rápido; tiene un número de casos importante", recalcó en la comparecencia.

En la misma, reconoció que "en algunas zonas (de España) está clara una transmisión hasta cierto punto descontrolada", colocando en este saco de autonomías con peor radiografía a Madrid y la Comunidad Valenciana, así como algunas provincias de Andalucía.

Las aulas y el riesgo

Fernando Simón no obvió tratar uno de los temas más candentes: el retorno a las aulas. Reconoció que "es una oportunidad para que el virus se transmita de una manera más fácil", pero matizó que "la vuelta al colegio no supone intrínsecamente un riesgo superior de transmisión". No obstante, explicó que "tenemos que conseguir una vuelta al cole lo más segura posible".

Por ello, hizo alusión a la reunión de consejeros de las comunidades prevista para este jueves para tratar dicho asunto. Adelantó que "hay varias propuestas de documentos: un documento base de reducción de riesgos asociados a la actividad escolar sobre cómo se tienen que preparar las escuelas para minimizar los riesgos. Luego hay un documento de cómo actuar en los casos de brotes en los colegios".

Añadió que, a día de hoy, la hospitalización de menores es muy baja, pero "ha subido diez o quince veces la incidencia que se observaba hace dos o tres meses".

Los distintos gobiernos de las comunidades autónomas prosiguen cambiando de marchas en la carretera de curvas que está trazando el nuevo coronavirus. Ayer mismo, la Comunidad de Madrid -según informa EFE- pedía a sus ciudadanos que evitasen interacciones sociales innecesarias, como reuniones sociales o familiares.

Desde el Gobierno autonómico apuntaron que un nuevo confinamiento no está de momento en su hoja de ruta.

En Cataluña también giraron de nuevo el volante. Estarán prohibidas las reuniones de más de 10 personas, tanto en el ámbito público como privado, exceptuando el laboral y los transportes. Además, las ciudades de Terrassa, Granollers, Les Franqueses y Canovelles, en el Vallès (Barcelona), deberán cumplir unas medidas más restrictivas como la reducción de los aforos al 50 por ciento en bares, restaurantes, en las actividades culturales, deportivas y comercio; mientras que los servicios religiosos reducirán su aforo al 33%.

Por último, en Murcia, se limitaron las reuniones de ocio y familiares, en espacios públicos o privados, a seis personas si no son convivientes todos ellos.