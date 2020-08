Cristian Smerdou: "La obtención de la vacuna contra el virus va a ser el negocio del siglo"

Cristian Smerdou (Madrid, 1965) es un investigador que trabaja en un equipo específico del Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) de la Universidad de Navarra que, en estos momentos, lidera un proyecto para buscar un antiviral que elimine la presencia del SARS-Cov-2 de los enfermos de Covid-19. Hasta ahora había trabajado en la cura de enfermedades introduciendo en el organismo genes que producen dentro del cuerpo humano sustancias terapéuticas. Sin embargo, con la pandemia, cambióo su línea de trabajo para centrarse en la búsqueda de antivirales efectivos.

Este investigador realizó su trabajo de doctorado en el desarrollo de vacunas contra un coronavirus que afecta al ganado porcino bajo la dirección del doctor Luis Enjuanes, en el Centro Nacional de Biotecnología (Madrid). Actualmente lidera un proyecto para buscar nuevos remedios contra el Covid-19.

- ¿Cuál es su labor concreta en el Cima de la Universidad de Navarra?

-Ahora soy director del departamento de terapia y regulación de expresión génica y dentro de este departamento tenemos un grupo de investigación en el que trabajábamos, hasta ahora, en terapia génica de enfermedades genéticas que afectan al hígado.

- Perdone, pero ¿qué es la terapia génica?

-Se trata de curar enfermedades introduciendo en el organismo genes que producen dentro del cuerpo las sustancias terapéuticas, se usa para enfermedades genéticas pero también contra el cáncer.

- Pero también lidera en estos momentos una investigación contra el Covid...

-Ahora hemos cambiado la línea de investigación y trabajamos en la búsqueda de antivirales contra el SARS-CoV-2. Básicamente estamos buscando nuevos antivirales capaces de inhibir la infección con este coronavirus concreto.

- ¿A qué tipo de virus nos estamos enfrentando?

-El problema de este virus no es tanto su peligrosidad, que también, pero sobre todo es que es nuevo. Esto significa que no ha habido contacto previo con este virus por parte de la población y por lo tanto estamos muy indefensos. El virus no es tremendamente letal, se calcula que está en un uno por ciento, más o menos, pero también dependiendo de la edad. Sabemos que viene de Wuhan (China) y también, casi a un cien por cien, que procede de los murciélagos, pero no ha pasado directamente a los humanos sino que lo habría hecho a través de un animal intermedio que actualmente no se sabe cuál es.

- Pero este coronavirus tiene una gran capacidad de transmisión.

-Sí, se contagia fácilmente, pero además tiene otro problema y es que en muchas personas resulta que es asintomático y en las personas que no lo son tienen una etapa asintomática que dura bastante tiempo comparado con otros virus, que puede ser de cinco o siete días. Ahí está el problema, que durante esa etapa asintomática las personas lo pueden contagiar pero no saben que están enfermas, lo que aumenta la probabilidad de contagio.

- ¿Qué opinión le merecen las teorías que apuntan a que el origen del virus es artificial, que sale de un laboratorio, es decir, lo que se entiende como teorías de la conspiración?

-Este tipo de situaciones da mucho pie a teorías conspirativas, pero lo que cuenta es la evidencia científica. Igual puedo decir, por ejemplo, que este virus ha venido del exterior, de Marte, en un meteorito, pero dónde está la evidencia de eso. Lo que sí se sabe es que hemos tenido coronavirus muy parecidos a este, como el del Síndrome Respiratorio de Oriente Medio, el MERS y otro SARS, que han pasado de animales a humanos. Como esto ha pasado otras veces, por qué no va a pasar más. Porque pensar que alguien ha fabricado un virus artificial, ¿para qué? ¿para matar a todo el mundo? Y si alguien pensaba que iba a dañar a otro país lo primero que hubiera hecho es hacerse una vacuna para protegerse. Y no parece que ningún país tenga todavía la vacuna.

- Todos los focos están puestos en conseguir una vacuna. ¿Se trabaja conjuntamente o cada cuál va por libre?

-Más bien creo que lo segundo, hay competencia y a ver quién llega antes. Por un lado están las empresas, y por ahí también he oído alguna teoría conspiratoria en el sentido de que se quieren hacer millonarias. De momento no hay ninguna con una vacuna en el mercado y hay muchas compitiendo por esto. Pero es cierto que las empresas, obviamente, han visto una oportunidad porque nadie está protegido contra este virus y si haces una vacuna que la necesitan 8.000 millones de personas en el mundo, y seguramente en más de una dosis, pues va a ser el negocio del siglo. Pero también hay muchos grupos de investigación que no tienen la potencia de las compañías pero que si consiguen algo habrá alguna compañía que se interese y les compre el producto.

- ¿En España cuántos grupos hay en busca de la vacuna?

-Trabajando con las vacunas, ahora mismo unos diez o doce grupos. En mi caso no trabajamos en la vacuna sino en un antiviral, para curar, destinado a personas infectadas.

- Pero aún falta un tiempo para tener esa vacuna.

-Bueno, hay que tener en cuenta que este coronavirus se describió a principios de enero y a mediados de ese mes ya se publicó su secuencia genética, y eso realmente es un récord. Estamos en agosto, siete meses después, y ya hay más de 20 vacunas que se están probando en humanos y eso es un hito para la historia de la Humanidad. Nunca se había conseguido llegar a probar vacunas en humanos tan rápido. Es decir, hacer todo el proceso de laboratorio y pruebas previas y pasar a humanos. Y algunas están casi listas.

- Trabaja cara a cara con el SARS-Cov-2 y prácticamente a diario. ¿Qué le supone en cuanto a medidas de protección?

-Cuando empezó todo esto, en nuestro centro de investigación tuvimos la suerte de contar con un laboratorio de nivel de seguridad biológica 3, que es lo que se requiere para trabajar con este virus y no hay muchos en España, y decidimos comenzar.

- ¿De dónde sacaron el virus?

-Esa fue la primera cuestión: de un paciente de la Clínica Universitaria de Navarra, con la que mantenemos colaboración. En marzo había muchos pacientes y nos pasaron muestras de hisopos nasales de un par de ellos que eran positivos y estaban enfermos. Con estas muestras infectamos células de riñón de mono. Añadimos el virus a las células. Todo esto en un laboratorio de alta seguridad en donde para entrar te tienes que quitar toda la ropa, ponerte un mono impermeable desechable, mascarilla y gafas de alta seguridad, doble guante y al salir te lo quitas todo, te duchas y te vuelves a vestir.

- ¿Pero lograron infectar las células de mono?

-Sí. Las íbamos observando cada día hasta que al tercero bajé y pude ver que las células estaban muertas, lo que quiere decir que se habían infectado. La sensación, no sé cómo explicarlo, fue emocionante al ver que estaba allí el virus y lo tenía en mis manos, dentro de una botella cerrada. Luego, con las compañeras ya verificamos que era el SARS-Cov-2.

- ¿Y ahora qué hacen?

-Ahora ya tenemos una pequeña cantidad de virus con el que hacemos los ensayos de antivirales. Básicamente se trata de añadir el virus a unas células sin nada y a otras les añadimos el antiviral, esperamos tres días y vemos cuánto virus hay en cada una. Si el antiviral ha hecho su efecto hay poco virus. También miramos la toxicidad y si las células están vivas o muertas.

- Volviendo a la seguridad y a la polémica sobre el uso de la mascarilla y la efectividad de las medidas sanitarias. ¿Cuál es su opinión?

-En España, las medidas han demostrado su efecto, aunque quizá se tomaron un poquito tarde, pero han demostrado su efecto. La prueba es que en dos meses pudimos pasar de casi 10.000 casos diarios a menos de 100 y eso ha sido gracias a las medidas, desde el periodo de confinamiento a la distancia social y las mascarillas. Ahora, lo que estamos viendo es que el virus no ha desaparecido, sigue estando aquí y parece que vuelve a subir. También pensábamos que con la llegada del calor iba a desaparecer y no es así. El caso es que no podemos relajarnos y hay que mantener esas medidas.

- ¿Nos tendremos que acostumbrar a vivir con este virus o con otros similares en el futuro?

-De momento nos tenemos que ir acostumbrando a usar la mascarilla hasta que llegue la vacuna. Luego, uno se relaja si solo mira los datos de España pero si amplías la visión a nivel global el virus sigue creciendo y a medida que se abren las fronteras y hay movimiento de personas que vendrán de sitios donde hay virus, no conseguiremos que desaparezca del todo. Lo único que podemos hacer es frenarlo y, mientras no haya vacuna, el freno es la mascarilla, el distanciamiento y el lavado de manos. Es cierto que hay situaciones como que si vas solo por la calle llevar mascarilla igual no tiene mucho sentido...

- ¿Pero tendremos más virus de este tipo en el futuro?

-Pandemias ha habido siempre: cólera, peste, viruela... estas cosas van a pasar en el futuro. Ya pasó con el SARS y MERS, otros dos coronavirus mucho más letales que este, pero fueron brotes mucho más contenidos porque cuando un virus pasa de una especie a otra no es normal que se transmita de la forma en la que lo hace este, pero sí puede pasar otra vez.