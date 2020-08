Un juez gallego anula las nuevas medidas anticovid de la Comunidad de Madrid

El juez ourensano Alfonso Villagómez Cebrián, magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid, ha anulado la orden 1008/202 del Gobierno de la Comunidad de Madrid por la que prohibía fumar en espacios públicos si no se podía garantizar la distancia de seguridad y el botellón, y suspendía la actividad de los locales de ocio nocturno, entre otras medidas restrictivas contra el Covid-19, al entender que no se ajusta al ordenamiento jurídico.

El juez gallego entiende que la norma autonómica no se puede aplicar al hacer referencia a una orden del Ministerio de Sanidad que no ha sido publicada previamente en el Boletín Oficial del Estado, lo que la convierte en "nula de pleno derecho". "La citada Orden del Ministerio de Sanidad no ha sido publicada, cuando, como es sabido, las normas y disposiciones generales tienen que ser publicadas para que sean de obligado cumplimiento para todos", explica el auto al que ha podido tener acceso FARO, que añade: "Por consiguiente, esta orden "comunicada" del ministro de Sanidad no ha ganado eficacia y vigencia por no haberse publicado, con la consecuencia trascendental de ser nula de pleno derecho y que, además, no podría ser convalidada".

Villagómez añade, además, que una comunidad autónoma "no puede limitar los derechos fundamentales con carácter general sin una previa declaración de la alarma", que puede quedar limitado en este caso a la Comunidad de Madrid. "Porque, a partir de un cierto umbral de intensidad en la afectación de los derechos fundamentales, que no se aprecia en la Orden 1008/2020, si dicha limitación afecta a la generalidad del territorio de la comunidad autónoma, la única opción, excepción hecha del recurso a instrumentos más gravosos (estado de excepción), es una declaración de estado de alarma singularizada a su territorio tal como se contempla en el artículo 5 en la citada Ley Orgánica", reza el auto.

Villagómez mantiene que los derechos fundamentales "no son ilimitados", por lo que pueden "modularse cumpliendo los requisitos legales para ello". Sin embargo, matiza que es necesario cumplir la normativa actual, algo que no se ha producido en la norma que tenía que ser ratificada. .

Añade que es "consciente de las dificultades" a las que se enfrenta el país a causa de la pandemia y de la necesidad de conjugar las cuestiones sanitarias y económicas, pero advierte de que el Covid-19 ha dejado al descubierto "muchos problemas normativos y jurídicos" que deben resolverse por los órganos constitucionalmente competentes, respetando la legislación vigente y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

La resolución está siendo estudiada por los expertos de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid y el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero, transmitió ayer al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que las medidas adoptadas por su departamento tras el acuerdo adoptado en la última reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el pasado 14 de agosto, no han publicadas en el BOE.

Con idéntico escenario, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Valéncia ha ratificado las medidas adicionales adoptadas por la Consellería de Sanidad, al considerar que persiguen "un fin constitucionalmente legítimo" como es "la defensa de la salud pública, la integridad física y la salud de la población en general".