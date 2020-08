Simón advierte que "las cosas no van bien" y pide ayuda a los "influencers"

"Que no se confunda nadie. Las cosas no van bien", subrayó ayer Fernando Simón, en un cambio de tono respecto a sus comparecencias anteriores. El portavoz científico del Gobierno en esta pandemia anunció 7.039 casos más que ayer, hasta los 377.906. Así, los contagios siguen desbocados, tras los 6.671 nuevos casos del miércoles y los 5.114 del martes. Además, el recuento de fallecidos aumenta en 16 hasta los 28.813 oficiales. Por ahora, solo el 4.3% de las camas hospitalarias, según el Ministerio de Sanidad, están ocupadas por pacientes de Covid-19, pero Simón advirtió que las cifras empeorarán si no se logran controlar de una vez los contagios: "Si dejamos que la transmisión, aunque sea con casos en su mayoría leves, siga hacia arriba, acabaremos teniendo muchos hospitalizados, muchos ingresados en UCI y muchos fallecidos -explicó-. Por favor, que no se confunda nadie. Las cosas no van bien. No podemos dejar que esto siga, tenemos que ser muy conscientes de lo que tenemos que hacer".

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, que subrayó que un 30% de los casos de España en los últimos 7 días corresponden a la Comunidad de Madrid, se dirigió a los jóvenes y llegó a pedir ayuda a los influencers de las redes sociales para concienciarlos, en especial en lo relativo al ocio nocturno: "Entiendo que la gente quiera ir fiesta, pero hay maneras y maneras de ir de fiesta", afirmó. "No nos vale con decir 'soy joven', no voy a sufrir y no pasa nada. El joven acaba generando casos en personas mayores o vulnerables", recordó.

El incremento de casos entre los jóvenes ha hecho bajar la media de edad desde los 63 años en el pico de la pandemia a los 35 en las últimas dos semanas.

"Tenemos que volver a tomarnos esto muy, muy en serio", remarcó el epidemiólogo, que citó la cifra de 1.126 brotes activos, la mayoría vinculados a encuentros sociales. Preguntado por si la situación está "fuera de control", dijo que no a nivel nacional, pero sí en algunos puntos. "El incremento en los fallecidos proviene de Aragón y de la Comunidad de Madrid", apuntó.

En el lado positivo, Fernando Simón destacó que el número de bruebas PCR "se está incrementando progresivamente", y que "ahora mismo se están haciendo por encima de 60.000". "Desde que se inician síntomas hasta que se tiene el resultado del diagnóstico pasan entre 48 y 72 horas", resaltó. Esto permite que se estén detectando "entre el 70% y el 85% de los casos", frente al 10% de la primavera. De esos casos detectados, el 60% son "asintomáticos o presintomáticos".