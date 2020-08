La Xunta hará PCR a 62.000 jóvenes en A Coruña, que concentra el 70% de los nuevos contagios

El Sergas hará un cribado masivo a 62.000 ciudadanos entre 18 y 40 años en el área sanitaria de A Coruña para intentar controlar el avance del coronavirus en el principal foco de contagios de Galicia. Así lo anunció ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras la reunión del comité clínico, que volverá a reunirse el viernes para analizar la situación en A Coruña y su entorno, y decidir si es preciso adoptar nuevas restricciones. Por el momento, se mantienen las vigentes.

¿Por qué la atención se centra en la ciudad de A Coruña y sus alrededores? Porque tres de cada nuevos contagios se producen en esta zona y porque de los 1.623 contagiados de Galicia, el 59% residen en este área. Otro dato a tener en cuenta: de los 55 hospitalizados, 42 son de también de este ámbito geográfico. En todo caso, también hay que apuntar: El área de A Coruña da síntomas, por primera vez en semanas, de ralentizar su crecimiento con solo 40 nuevos diagnósticos.

La intención de la Xunta es hacer mil PCR diarios en A Coruña y su área de influencia. Y la población diana son los ciudadanos entre 18 y 40 años porque los nuevos contagiados son sobre todo jóvenes. "Tres de cada cuatro positivos son menores de 40 anos", aseguró ayer Feijoo, quien también calificó de "mala" la situación de A Coruña.

También apunto que el comité clínico ha determinado que "no se puede comprobar, no hay evidencia" que en el brote de A Coruña exista una transmisión a otras zonas de la provincia o al resto de Galicia.

Durante su intervención ante los medios, Feijóo hizo un llamamiento para "no bajar la guardia"."Desgraciadamente no vamos a poder vivir como antes, por eso es importante no dar pasos atrás, que serían dramáticos para la economía y para la salud", alertó.

"Estoy convencido de que nadie quiere volver a ver las cajas de madera que vimos en abril e marzo en España e tamén en Galicia", aseveró.

También hizo un "recordatorio" a todas las personas que, siendo contactos estrechos de un positivo o que se encuentran en espera de resultado, están en cuarentena para que cumplan el ciclo de aislamiento completo.

"Cando somos un contacto estreito debemos hacer cuarentena. El hehco de que la PCR sea negativa no significa que dejemos la cuarentena, una PCR puntual no significa que no estemos incubando el virus. Una PCR negativa no interrumpe la obligación de la cuarentena. Hay contactos que abandonan la cuarentena" , lamentó Feijóo.

En todo caso, también contextualizó la situación gallega y aseguró que Galicia está "mejor" que en el conjunto de España, con una incidencia acumulada en los últimos catorce días por cien mil habitantes en torno "a la mitad" de la media del país.

El otro foco de preocupación de la Xunta es Ourense, que ya tiene más casos que el área de Vigo, pese a una menor población. "Son brotes controlados", apuntó Feijóo y su origen es sobre todo por reuniones familiares.

En la ciudad de A Coruña, los barrios que más preocupan son Os Mallos, el Agra do Orzán, Ventorrillo y Sagrada Familia; mientras que en el área hay un seguimiento especial en los barrios de O Burgo (Culleredo), O Temple (Cambre); Perillo, Santa Cruz y Mera (Oleiros) y Meicende (Arteixo).