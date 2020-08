La Xunta hará PCR al personal que se incorpore a las residencias de mayores

La Xunta realizará ahora las pruebas PCR al personal que se incorpore a trabajar a residencias de mayores y de personas con discapacidad de Galicia, mientras lo está "estudiando" en el seno del comité clínico para los centros de día, aunque el control sea "más complicado" en estos últimos debido a que usuarios y profesionales tienen más contactos con su entorno social. Así lo anunció ayer el director xeral de Maiores, Ildefonso de la Campa.

La realización de pruebas PCR al pesonal que se incorpore a trabajar es una de las medidas solicitadas por el sector y aprobadas por Sanidad y comunidades autónomas el pasado viernes en el marco del Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de Salud de España.

De la Campa, señaló que no puede estar de acuerdo con la afirmación de que "no hemos aprendido nada" después de la pandemia de la Covid-19, a la luz de brotes como el que el pasado domingo se declaró en una residencia de ancianos de Culleredo, en A Coruña, donde hay 10 usuarios infectados. En este sentido, reivindicó a aplicación de medidas y ha indicado que "ahora mismo sí se les va a hacer" las PCR a todos los trabajadores que se incorporen a estas residencias.

La CIG criticó la semana pasada la "temeridad" que suponía que en torno a un millar de contratos de cobertura de bajas y vacaciones en toda Galicia se hubieran hecho durante los últimos meses sin la realización de estas pruebas, por el "riesgo de contagio", a lo que la Consellería de Política Social respondió que el protocolo no las establecía si el trabajador "no presenta síntomas compatibles". "Ahora mismo sí se les va a hacer", resaltó Ildefonso de la Campa a preguntas de los periodistas, pese a recalcar que las pruebas PCR no suponen una "garantía total" .