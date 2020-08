Jorge Martí: "Los sanitarios nos han enseñado qué importa de verdad y vertebra a una sociedad"

A finales de 2019, La Habitación Roja lanzaba Quiero, otro gran momento de la banda valenciana, que además es su estreno con Intromúsica Records. En 2020 tenían previsto realizar su gira 25.º aniversario: repasarían toda su discografía y rescatarían temas que llevaban tiempo almacenados; incluso habían encargado una escenografía especial. Finalmente han decidido aplazar el tour para cuando "las cosas vuelvan a la antigua normalidad".

- Habían preparado para este año una gira de aniversario que ha quedado aparcada. ¿Qué ha supuesto este cambio de planes?

-Ha sido ha sido como un gancho en el hígado. Y ahora estamos tambaleándonos en el cuadrilátero medio groguis tratando de mantenernos en pie y seguir en la pelea. Esta gira era muy importante, por la celebración en sí y porque empezábamos una nueva etapa con mucha ilusión y sin ataduras de ningún tipo. Pero llegó la pandemia y todo se vino abajo... Murió el padre de Luis, nuestro fiel técnico de sonido y gran amigo, y también, para acabar de arreglarlo, Ernesto González, la persona responsable de prensa en el nuevo sello y con el cual era una maravilla trabajar.

- Han salido a tocar ahora con algún formato especial para la ocasión. ¿Qué hay preparado para los shows de estas semanas?

-A pesar de que son conciertos marcados por las circunstancias, queremos acortar distancias y tratar de llegar de la manera más directa posible a la gente. Ya que no podemos estar cerca físicamente, sí hacerlo a nivel musical. El hecho de que la gente esté sentada en su asiento y haya unas medidas de seguridad tan grandes también ofrece la posibilidad de que esté más concentrada en la música y sienta las canciones de manera más intensa. Al menos a nosotros nos pasa. De repente, las letras están llenas de mensajes que nos conectan con el momento actual. Las canciones cobran nueva vida y llegan de manera profunda, porque estamos muy receptivos y totalmente metidos en las canciones.

- ¿Cuáles fueron los motivos para dar el salto a Intromúsica después de tantos años?

-Necesitábamos un cambio, rodearnos de savia nueva y entusiasmo a nuestro alrededor. Creo que "entusiasmo" es la palabra que define lo que necesitábamos y que conecta con lo de las expectativas de la anterior pregunta. El tiempo y la costumbre pueden acabar desgastando las relaciones, así que los cambios pueden ser necesarios para romper las rutinas y el piloto automático que a veces establecemos casi sin darnos cuenta. Max, director de Intromúsica, es puro entusiasmo y le pone muchísima ilusión a todo lo que hace, y eso es contagioso. Es una lástima que nos haya golpeado la pandemia, porque teníamos una interminable lista de conciertos.

- Creativamente hablando parece que el confinamiento les ha servido para sacar nuevo material. ¿Es difícil concentrarse así?

-Es ciertamente complicado, sobre todo en los momentos más duros de la pandemia, cuando morían al día mil personas en nuestro país. Cuesta abstraerse del drama sanitario y uno no consigue concentrarse y permanece absorto en las noticias que van golpeando sin piedad. Los acontecimientos acaban atenazándote y dejándote paralizado, con la moral por los suelos. Uno se va rehaciendo con el paso de las semanas, y el poso de tantas emociones se abre camino y aflora en las nuevas canciones.

- He leído un poco acerca del origen de La Luz (Canción para Whitney Dafoe). ¿Cómo llegó la historia?

-Whitney tiene la misma enfermedad que mi mujer y es una paciente que conocen la mayoría de las personas que sufren el Síndrome de Fatiga Crónica. Algunos familiares que estamos muy implicados también conocemos la historia. Su padre, Ron Davis, es un reputado científico estadounidense que se podría decir que lidera las investigaciones para tratar que haya un remedio para la enfermedad que sufre su hijo y millones de personas en el mundo. Ambos salen en el documental Unrest (2017), que cuenta la historia de Jennifer Brea, una mujer que también sufre esta desgraciada enfermedad. Escribí la canción inspirado por las palabras de ánimo y aliento de Whitney a sus cuidadores, y a la gente que a lo largo y ancho y del globo se siente sin fuerzas para continuar con su lucha y piensa en arrojar la toalla. Lo hice meses antes de la pandemia, pero al llegar esta, la canción y la situación del protagonista, confinado en su cuarto desde hace años, me recordaron mucho a lo que estábamos viviendo como individuos y como sociedad.

- 25 años de carrera, es algo de lo que pocos grupos pueden presumir, y menos de haberse mantenido en primera línea. ¿Qué momento es su preferido?

-Siempre hemos intentado que el presente sea el mejor momento del grupo, y creo que prácticamente así ha sido hasta la llegada del Covid-19. Difícilmente puedo decir que el actual sea nuestro momento preferido, dadas las circunstancias, pero hace unos meses, en febrero concretamente, Radio 3 nos rindió un homenaje por nuestros 25 años de trayectoria y dimos un concierto muy especial en la mítica Sala El Sol madrileña. Creíamos que sería el primer concierto del aniversario, pero fue el último.

- ¿Cómo van a celebrar este 25 aniversario?

-La idea es aplazar la celebración tal y como la habíamos concebido hasta que se den las condiciones adecuadas para hacerlo como merece la ocasión. Si no puede ser en 2020, como parece, pues que sea en 2021. Teníamos preparada una formación con seis músicos, canciones remozadas y una escenografía y luces muy sobrias y con mucha clase para dotar a los conciertos de un ambiente especial. Mientras tanto, toca adaptarse y tratar de sobrevivir a las circunstancias actuales.

- En mitad de la pandemia sacaron El miedo abierto. ¿Cómo fue lanzar un tema en esos momentos?

-Era una canción que ya teníamos escrita y grabada con Paco Loco en su estudio de El Puerto de Santa María, y pensamos que, casualmente, tenía multitud de reminiscencias del momento actual. La letra habla sobre la ansiedad y la depresión que han pasado dos de los componentes del grupo y que tanto está afectando en estos momentos a muchísima gente. Es una canción con una parte instrumental en la mitad, a modo de tormenta sónica, que da lugar a continuación a un momento de calma. De alguna manera eso es lo que esperamos todos ahora: que pase la tempestad y vuelva a lucir el sol y podamos volver a soñar sin miedo.

- Como sanitario, ¿cuál es su punto de vista sobre la gestión de la pandemia en España?

-Pienso que nos ha superado y es una cura de humildad brutal. Es muy difícil estar preparado para afrontar algo de esta magnitud. Mi sensación es que se ha hecho lo que se ha podido, improvisando según se iba conociendo más sobre el virus, pero ha sido una situación muy compleja e inabarcable. No puedo sino empatizar con toda la gente que ha batallado en primera línea. Los sanitarios han dado un ejemplo de profesionalidad y vocación de servicio a los demás que nos ha enseñado qué es lo que de verdad importa y vertebra a una sociedad. La clase política no ha estado a la altura, pues debería haberse unido y no utilizar la pandemia con fines electorales. Deberían haber dado ejemplo, y no han sido capaces de remar todos en la misma dirección. El Gobierno ha cometido errores, por supuesto, pero no se les puede negar su buena voluntad. Habrá que juzgarles en las urnas en las próximas convocatorias electorales. También los ciudadanos hemos pecado de exceso de confianza pensando que esto no nos podía pasar.