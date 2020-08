Las Anpas gallegas defienden clases presenciales para todos los alumnos

La Confederación de Anpas Galegas hizo público ayer un comunicado para apoyar los cursos presenciales ante la idea que se expande estos días de que estaría bien que las familias pudiesen decidir si envían o no a los escolares a clase el próximo curso. Los padres y madres de los escolares gallegos indican que: "No estamos de acuerdo, pensamos que no cabe tener diferentes tratamientos -excepto que existan problemas sanitarios concretos, por supuesto- para el alumnado gallego. Si podemos volver, volvemos todas con la máxima seguridad; si hay que quedarse en casa, será porque debemos quedarnos todas con las máximas garantías de atención".

El colectivo que preside Fernando Lacaci reivindica una formación "igual, presencial o virtual" para todos los alumnos gallegos. Ante el inicio del próximo curso escolar 2020-2021 "con todas las incertidumbres sanitarias y los riesgos de contagio y enfermedad" las Anpas Galegas abogan por una vuelta a las aulas "presencial" para todo el alumnado y "con todas las seguridades y refuerzos que nuestras hijas e hijos merecen y precisan".

Avalan el regreso presencial a las aulas porque la escuela "no es una academia de contenidos", ni tampoco exclusivamente" un lugar de formación formal", sino que -especialmente la pública- cumple otras funciones entre la gente joven. Así, esgrimen que es garantía de igualdad para los niños, independientemente de sus capacidades económicas, sociales o familiares y el principal elemento nivelador del sistema social al permitir que todos inicien "la carrera de la vida" con las mismas oportunidades.

Destacan también que la escuela es el lugar donde se puede vivir la diversidad "porque se favorece y se propicia, y se forma a los demás en el respeto al otro". Corrige, además, de forma natural "las discriminaciones que la sociedad provoca, al enfrentar a niñas y niños a unos retos comunes iguales para todos". Apuntan también que la escuela proporciona a los alumnos acompañamiento social entre iguales "algo que nunca podrán tener en sus casas, porque necesitan relacionarse y convivir con otras personas distintas, conocer a otra gente y crear lazos con otros grupos".

Finalmente desde la Confederación de Anpas destacan que la escuela posibilita el aprendizaje fuera de la familia y con ello nuevas formas de ver el mundo y conocer otras forma de interpretar la realidad.