Médicos gallegos recomiendan la mascarilla incluso a pacientes exentos de llevarla

Solo aquellas personas con una patología que les provoque fatiga y dificultad para respirar o quienes sufren ciertos trastornos de ansiedad están exentos de la obligación de llevar mascarillas en la calle y los espacios públicos cerrados. Esta es la teoría, pero en la práctica los médicos de familia gallegos -los responsables de expedir los certificados que acreditan estas enfermedades e impiden que no llevarla suponga una multa- aconsejan a estos pacientes que la usen siempre que puedan y solo se la quiten en momentos puntuales. "Aunque les demos el certificado, hacemos un trabajo proactivo y les explicamos que los beneficios de llevarla son más que los perjuicios", explica uno de los vocales de la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (Agamfec) Jesús Sueiro, quien resalta que precisamente los pacientes que no están obligados a llevarla son los que si se contagian de Covid-19 "tienen un mayor riesgo de sufrir complicaciones". Además, el Colegio de Médicos recuerda que los facultativos no tienen la obligación de expedir este tipo de certificados y que en caso de enfermedad o situación clínica que lo indique, esta decisión queda a criterio del facultativo.

La disposición de la Consellería de Sanidade que recoge la obligatoriedad de la mascarilla en Galicia incluye como excepciones únicamente a "pacientes con enfermedades o dificultad para respirar que se puede agravar por su uso, personas con discapacidad o dependencia que no tengan autonomía para quitársela" o quienes presenten "trastornos de conducta que hagan inviable su utilización". Quienes durante estas semanas han pasado por la consulta de su médico de cabecera en busca del certificado que les permite ir sin esta protección se dividen principalmente en dos grupos. "Pacientes con EPOC, asma o insuficiencia cardíaca que tienen fatiga y personas con algún trastorno de tipo psiquiátrico como quienes tienen agorafobia, ansiedad o trastornos de pánico", explica Jesús Sueiro.

En todos los casos, los médicos gallegos piden responsabibilidad y o bien usar la mascarilla siempre que se pueda en sus salidas a la calle o bien limitar las estancias al aire libre o en espacios públicos. "En el caso de los pacientes con fatiga el problema es más la sensación que les da la mascarilla, cierta sugestión de que les falta el aire pero la realidad es que está demostrado que la saturación de oxígeno en sangre no disminuye por llevar la mascarilla puesta", explica Sueiro, quien indica que por ello siempre les resalta a sus pacientes la importancia de usarla. "Les recordamos que tienen el certificado pero que es para que si en un momento dado están incómodos o tienen que subir una cuesta y van sin ella no les puedan multar". Y los mismo si quien llega a la consulta tiene algún trastorno psiquiátrico. "Les insistimos en que sean cuidadosos, que eviten salir a la calle si hay grandes concentraciones y no van a llevar la mascarilla y para hacer la compra o ir a una tienda que la pongan, por cinco minutos no les va a entrar ansiedad", indica este doctor gallego.

La llamada a la responsabilidad de los médicos de familia se debe a que el uso de mascarilla generalizado se ha demostrado como un método eficaz para evitar la transmisión del nuevo virus. Por ello, los médicos gallegos se muestran tajantes con aquellos pacientes que sin estar incluidos entre los grupos excluidos intenta hacerse con un certificado que le libre de la obligación de llevar mascarilla siempre. "Siempre hay quien te lo insinúa pero yo son inflexible y les corto rápidamente. Que piensen que si les agobia usar las mascarilla, mucho más agobia estar en la UCI", indica Sueiro, quien reconoce que en el caso de Galicia no han notado una gran demanda de solicitudes de este certificado como sí ha ocurrido en otras comunidades. "Realmente quienes pueden tener esta nota por estar exentos son una minoría. Yo tengo un cupo de 1.500 pacientes y he podido dispensar media docena", indica Sueiro.

Otras comunidades como Andalucía o País Vasco sí han visto cómo la demanda de este tipo de certificados se ha disparado e incluso que muchos médicos se sienten coaccionados y presionados por los pacientes para conseguirlos. De hecho, en Euskadi los médicos se han plantado y no expiden estos informes.