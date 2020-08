Bulos sobre este sistema de protección

Obligatorias prácticamente en toda España, en el caso de Galicia solo los menores de seis años, pacientes con ciertas patologías o dependientes quedan libres de utilizar la mascarilla en la calle y en los espacios públicos independientemente de que se pueda garantizar la distancia de seguridad. Sin embargo, siempre hay quien quiere saltarse la normativa y se aferran a bulos que circulan en redes y que expertos han tenido que salir a desmentir.

| El usuario no respira su propio CO2. Después de que circulase el falso rumor por internet de que la mascarilla impedía salir el aire que exhala una persona y por tanto que quien la lleva volvía a inhalar el dióxido de carbono que había emitido, el Consejo General de Farmacéuticos y la Organización Mundial de la Salud salieron a desmentirlo. Los expertos aseguran que las mascarillas -cualquier tipo- dejan pasar el aire "en ambos sentidos" y por tanto, lo que filtran son las partículas pero no impiden que pasen los gases, salvo las máscaras antigás.

| No causa hipoxia. tLa hipoxia se produce cuando no llega suficiente oxígeno al cerebro. Desde la Asociación de Médicos de Familia de Galicia recuerdan que llevar mascarilla no reduce el nivel de oxígeno en sangre.

| No influyen en la inmunidad. Otro bulo, desmentido en malditaciencia.com, indicaba que la falta de oxígeno en sangre al usarlas llevaba al cuerpo a generar cortisol y esto afectaba al sistema inmune. Como los anteriores, este rumor también es falso.