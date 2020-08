Sanidade admite que existe "transmisión comunitaria" en A Coruña

La situación generada por el brote de coronavirus en la comarca de A Coruña (cuya área sanitaria ayer registraba 544 casos activos) está causando ya "transmisión comunitaria" del virus, según reconoce Sanidade que, no obstante, apunta que la intensidad de esta transmisión es "desconocida".

Así lo recoge la orden publicada en el Diario Oficial de Galicia del miércoles para actualizar las medidas en la zona encaminadas a contener la Covid-19, y que pasan por reducir acompañantes en los hospitales, establecer turnos preferentes para personas vulnerables y mayores, a los que se recomienda no salir de casa en horas punta, y mantener las restricciones de aforos y ocio nocturno.

En concreto, del informe de la Dirección Xeral de Saúde Pública sobre la situación epidemiológica de la comarca de A Coruña se desprende un "incremento de los casos y tasas de infección" en el área, que se sitúa en 92 por cada 100.000 habitantes, según confirmó el propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Además, el informe apunta un "aumento de cadenas de transmisión independientes" y "un porcentaje de casos huérfanos que indica que existe transmisión comunitaria, aunque de intensidad desconocida".

Ante esta situación, los expertos recomiendan continuar las medidas restrictivas puestas en marcha el 7 de agosto en la zona e incrementar las directrices en cuestiones como las visitas a hospitales. Del mismo modo, se ha pedido a la población más vulnerable al virus o a aquella que o puede usar mascarilla, un refuerzo en la "autoprotección", instándoles a que no salgan de sus domicilios en las horas de más afluencia de personas. Las medidas se revisarán en un máximo de siete días para evaluar su "efectividad real".

El pasado 7 de agosto la Xunta implantó medidas restrictivas en el área de A Coruña para frenar el avance del brote, como la suspensión de verbenas y fiestas, el cierre del ocio nocturno en nueve ayuntamientos o la supresión de visitas a residencias y cierre de centros de día. En aquel momento, el número de casos activos por coronavirus en el área sanitaria era de 177, mientras que ahora alcanzan los 544.