Galicia roza los 1.000 casos activos y en España se disparan: casi 3.000 en un día

El Ministerio de Sanidad informó ayer de 2.935 nuevos casos de Covid-19, una considerable subida en comparación con los 1.690 de del día anterior. Además, se actualiza la cifra de positivos desde el inicio de la pandemia, que se sitúa en 337.334, casi 8.000 más que el miércoles (329.784).

En la última semana fallecieron hasta 70 personas con prueba diagnóstica confirmada de Covid-19, frente a los 65 de los que informó el miércoles Sanidad. El número de muertes se sitúa en 28.605, según las cifras oficiales del Ministerio.

Por otra parte, también avanzan con fuerza los ingresos hospitalarios, con 953 en la pasada semana (129.009 a nivel global en la pandemia), y 51 en unidades de cuidados intensivos (11.926 en el cómputo general del Covid-19 en España).

No se alcanzaba en el país una cifra tan alta de contagios desde mayo. La comunidad de Madrid volcó en el registro de Sanidad 842 nuevos casos en las últimas 24 horas, pero la autonomía que encabeza los contagios, sin sumar días anteriores, es el País Vasco, con 545, seguido de Aragón, con 418, y ya más lejos Cataluña, que está haciendo pruebas masivas de diagnóstico, con 164, y Galicia con 111.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, negó que España se encuentre a nivel general en una situación de riesgo de colapso sanitario, tal y como advierten nueve sociedades científicas. El epidemiólogo informó de que, en estos momentos, están ocupadas 3.212 camas convencionales de hospital y 383 de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), lo que supone un índice del "3 por ciento del total de camas". Sin embargo, hay casi 600 camas ocupadas más que el pasado jueves (2.747) y 100 más en UCI (292). Por comunidades autónomas, en estos momentos hay 1.000 hospitalizados en Madrid, 892 en Cataluña y 393 en Aragón.

"Ahora mismo no hay un riesgo inminente de colapso, ni muchísimo menos. El Covid-19 ahora mismo no está en riesgo de colapsar el sistema, absolutamente de ninguna manera", defendió rotundamente Simón, aunque ha reconocido que "es cierto que en algunos puntos concretos ha habido una presión superior", como en algunos hospitales de Aragón, Lleida o Madrid, donde "también está subiendo la ocupación hospitalaria pero no se está poniendo en jaque el sistma". El número de casos activos de Covid en Galicia se ha vuelto a incrementar en 111 casos más que el miércoles y la cifra se sitúa en 938 (tras subir en todas las áreas sanitarias salvo en la de Santiago) de los que 544 corresponden a la de A Coruña y Cee (81 más que la jornada pasada), donde hay un brote relacionado con un gimnasio en Arteixo con más de medio centenar de casos.

Así se desprende de los datos actualizados ayer por la Consellería de Sanidade, que señala que del total de pacientes positivos, 40 permanecen en unidades de hospitalización convencional (cinco más que el miércoles) y uno en la UCI (dos menos), mientras que 897 se encuentran en seguimiento domiciliario (108 más respecto a la jornada pasada).

De los 938 casos activos, 544 corresponden al área de A Coruña y Cee --81 más que este miércoles--; 93 a la de Lugo --nueve más--; 118 a la de Vigo --dos más--, 51 a la de Pontevedra y O Salnés --seis más--; 60 a la de Ourense --seis más--; 43 a la de Santiago --dos menos-- y 29 a la de Ferrol --nueve más--.

La Consellería de Sanidade indica que, hasta el momento, se han curado en Galicia 11.506 personas, 30 más que la jornada anterior, y han fallecido 623 pacientes con Covid-19.