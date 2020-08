Galicia prohíbe fumar en la calle y en los espacios públicos si no hay distancia social

La Xunta prohíbe desde hoy fumar en la calle o en espacios públicos -incluidas las terrazas- si no se cumplen las distancias de seguridad obligatorias. El humo y caminar fumando sin la debida distancia con respecto a los demás pueden ser factores de riesgo para la transmisión del virus, según explicó ayer el Gobierno gallego, que toma esta medida pionera tras sumar 110 casos activos en un solo día en la comunidad. De momento no se cerrará la zona de A Coruña, que concentra más del 50% de los casos activos en Galicia, si bien el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, expresó ayer que no descarta tener que tomar medidas más drásticas en el norte de la comunidad si la situación no mejora.

Feijóo explicó ayer, tras una reunión de Sanidade y el comité clínico de más de dos horas, que los expertos consideran el humo del tabaco "un factor de difusión" del virus. "Los miembros del comité coinciden en que fumar sin limitación en una terraza con personas próximas o en zonas sin distancia es un riesgo alto de infección", afirmó Núñez Feijóo, que apuesta por "prohibir fumar en las calles o en lugares públicos en los que la distancia no es posible", así como "cuando se esté en tránsito o en movimiento". El pasado 23 de julio la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) pedía, precisamente, que las terrazas de establecimientos hosteleros (entre otros lugares enumerados) pasasen a ser espacios sin humo. En la orden publicada ayer a última hora en el Diario Oficial de Galicia (DOG) se incluye así la prohibición de fumar: "En el caso particular de consumo de tabaco o de cigarros electrónicos en la vía pública o en espacios al aire libre, incluidas las terrazas, solo se podrá exceptuar la obligación del uso de máscara, y exclusivamente durante el indicado consumo, siempre que, teniendo en cuenta la posible concurrencia de personas y las dimensiones del lugar, pueda garantizarse el mantenimiento, en todo momento, de la distancia de dos metros con otras personas". Explica el DOG que la Comisión Nacional de Salud aprobó un posicionamiento en relación con el consumo de tabaco en el que se subraya, según expresaron la Organización Mundial de la Salud y las sociedades científicas y entidades relacionadas, que son "riesgos asociados al acto de fumar y vapear la manipulación de la máscara de protección y el contacto repetitivo de los dedos con la boca tras tocar productos o utensilios que podrían actuar como transmisor inanimado del virus, la expulsión de gotitas respiratorias que pueden contener carga viral y ser altamente contagiosas y el factor de relajación de la distancia social de seguridad".

El presidente de la Xunta expresó que la ratio de contagios en A Coruña es "preocupante": 92 casos de personas contagiadas por cada cien mil habitantes, una media muy superior a la gallega, que es de 23,74 por cada cien mil habitantes y ligeramente inferior a la española, de 94,6. "Se detectó un incremento brusco entre el 6 y el 8 de agosto", dijo el presidente. El 80% de estos nuevos contagiados son personas de menos de 60 años, con especial incidencia en la población de entre 20 y 40 años. La media de edad de los ingresados en el área es de 56 años. Feijóo apeló a la responsabilidad de los jóvenes, posibles transmisores de la Covid. Y advirtió que si no mejora el área de A Coruña el problema después "no será si podemos ir a la playa o no, será que habrá territorios en Galicia con movilidad reducida o cerrada".