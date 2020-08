El Sergas someterá a un test a los temporeros afectados por el brote de coronavirus en Lugo

El órgano de gestión del sistema de salud pública en Galicia, el Sergas, ha anunciado que efectuará un test de detección del coronavirus a los más de docientos temporeros que trabajan en invernaderos de Cospeito y Begonte ante la aparición de un brote de la pandemia en el municipio lucense de Castro de Rei.

La decisión del Sergas interviene tras la aparición este domingo de un brote en Castro Ribeiras de Lea, donde se encuentran alojados los temporeros, seis de los cuales han resultado positivos en los test efectuados. Los infectados por coronavirus han sido aislados y están alojadas en tres establecimientos hosteleros distintos de Castro Ribeiras de Lea.

El pasado domingo, tras detectar el primer caso, las autoridades decidieron intervenir el edificio donde se alojaba un jornalero afectado, aislarlo durante catorce días y efectuar pruebas PCR a todos sus ocupantes, tras lo que se detectaron dos positivos más en la jornada del lunes y otros tres el martes.

Asimismo, las autoridades han decidido como medida de precaución suprimir las visitas externas a las residencias de mayores de las localidades de Castro de Rei y Castro Ribeiras de Lea, así como en el centro de daño cerebral que gestiona la fundación Fudace, para proteger a los ocupantes.

Marisol Moreira afea a la Xunta

La alcaldesa de Guitiriz, la socialista Marisol Morandeira, ha criticado a la Xunta de Galicia y al Servizo Galego de Saúde (Sergas) por su "mala gestión" del brote de coronavirus en Castro de Rei, una situación que también "afecta directamente" a otras localidades de la comarca de A Terra Chá.

La regidora guitiricense señaló que, "contrariamente a lo que se ha afirmado", el brote no se inició entre los temporeros que prestan sus servicios en los invernaderos de O Arneiro, en Cospeito, sino en otra finca de la misma empresa situada en Begonte.

Morandeira también señaló que estos jornaleros residen no solamente en tres edificios de Castro Ribeiras de Lea, en Castro de Rei, sino también en la localidad guitiricense de Pígara y en el propio casco urbano de Guitiriz. De hecho, según afirmó la alcaldesa, algunos de estos trabajadores residen temporalmente en "pisos de particulares".

"Hoy me levanté conociendo a través de canales no oficiales que un equipo médico de la Xunta se presentó en Guitiriz para hacer pruebas PCR a los temporeros que residen en nuestro ayuntamiento", indicó Morandeira.

En este sentido, la regidora guitiricense manifestó sentirse "asombrada" porque, mientras tanto, el alcalde de Castro de Rei, el popular Francisco Balado, estaba "informado de todo lo que ocurría".

"No quiero pensar que sea por el color político", ironizó Morandeira, quien añadió que "hasta ahora" no ha recibido "ni una sola llamada por parte de la Xunta o a través de otro canal oficial". "Hasta el día de ayer teníamos solamente un positivo en el Ayuntamiento y ahora no nos informan de esto ni a nosotros ni a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", criticó.

La alcaldesa también opinó que "la Xunta ha ocultado datos y la empresa también, porque aseguraba que los trabajadores residentes en Guitiriz no habían estado en contacto con los residentes en Castro Ribeiras de Lea, y eso no es verdad".