Hallan lesiones retinianas en pacientes con Covid-19

La Clínica Universidad de Navarra ha demostrado la aparición de microangiopatías retinianas debidas al coronavirus y que el análisis del fondo de ojo puede prevenir la aparición de eventos arteriales que compliquen el pronóstico de pacientes positivos. La investigación ha sido publicada en la revista científica "Journal Internal of Medicine". "Durante la pandemia, hemos visto que en muchos pacientes con Covid-19 se producen lesiones de vaso pequeño. En ese contexto, valoramos la posibilidad de realizar una visión directa de los vasos del cuerpo, que solo se puede hacer a través del estudio del fondo del ojo. De esta forma, queríamos ver si podíamos identificar aquellos pacientes que tenían más riesgo de padecer un evento arterial", explica el doctor Manuel Landecho, uno de los investigadores principales del estudio. Una de las complicaciones del Covid-19 ha sido el desarrollo de estos eventos en personas que no eran de riesgo, personas que no tenían hipertensión arterial ni diabetes. Una incertidumbre que resalta la importancia de encontrar un biomarcador, como el estudio del fondo de ojo, para predecir si el paciente es de riesgo y, así, poder tomar medidas preventivas.