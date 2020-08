"Es un lujo tocar en sitios pequeños, abiertos, sanos y llenos de historia"

La idea de conciertos en "lugares mágicos" de Galicia comenzó hace cinco años tras una gira del músico gallego en Estados Unidos. "Un día tocamos en unas bodegas en California, muy cerca de la casa de Michael Jackson, a dos horas de Los Ángeles, y nos explicaron que tenían un nuevo vino de España que se llamaba Albariño. Entonces me pregunté, ¿qué estamos haciendo nosotros? Apostemos por nuestros lugares, productos y entornos", comenta Carlos Núñez, que hoy empieza en el Pazo de Baión (Vilanova de Arousa) la gira de este verano en sitios especiales cargados de significado: encuentros musicales que combinan música, patrimonio, arte, historia y naturaleza.

-La iniciativa de los conciertos en lugares emblemáticos parece reforzarse en la era Covid, con las limitaciones de aforo...

-Sí. Tenemos la enorme suerte de poder celebrar estos conciertos en nuestro país, al aire libre, en lugares tan especiales. Tuvimos conciertos en dólmenes, catedrales, en un parque arqueológico, con los arqueólogos explicándonos la conexión de la música con el arte rupestre (rock art). Lo que parecía algo marciano ahora con el Covid, precisamente, se confirma. La música está buscando este tipo de lugares, creo que es el camino del futuro. ¿Por qué hacer conciertos tan grandes cuando tenemos lugares abiertos, sanos, con historia, con cultura...? Todo el mundo camina hacía ahí, hacia un turismo de calidad.

-Música y vino hoy en el Pazo de Baión. ¿Qué tal maridan?

-En el Pazo de Baión hacen vino desde hace siglos y nos explican la historia. Buscamos este tipo de sitios.

-Y puestas de sol...

-Uno de los más espectaculares de esta gira será el de Monteferro (Nigrán-15 y 16 de agosto). Una cosa curiosa: cuando estás en California o en Río de Janeiro la gente aplaude en las puestas de sol. Es como si la naturaleza nos ofreciera un show. Sin embargo aquí no aplaudimos, es una ceremonia profunda. En Monteferro combinaremos la puesta de sol con otro concierto al amanecer: los instrumentos se quedarán allí a dormir toda la noche y se creará algo muy mágico.

-¿Está descubriendo muchos secretos de la mano de la arqueología?

-Sí. El arqueólogo Manuel Santos me descubre cosas alucinantes. Parece ser que en Monteferro hay unos 'podomorfos', que son como pisadas escritas en la tierra, que podrían ser de la coronación de un rey en la Prehistoria. También me contó cosas sobre O Castro, en Vigo, relacionadas con el solsticio de verano y las islas de luz. La gente,hace miles de años, cuidaba las alineaciones del sol con los lugares; todo estaba lleno de simbología, vivían observando la naturaleza. Vigo es una ciudad eternamente moderna pero tiene mucho poderío histórico por descubrir.

-¿Cada concierto es distinto?

-Sí, porque adaptamos el repertorio a cada lugar. Por ejemplo, en el de las pozas de Melón (Mosteiro de Santa María), que será este domingo día 9, la gente puede experimentar las 'pozas' y luego venir al concierto. Claro, no tiene nada que ver con tocar en una catedral o en un dolmen.

-Incluso hay alguno vinculado a piratas y corsarios...

-El de Marín (16 de agosto). Hay un bosque muy bonito, el Parque dos Sentidos, y allí haremos músicas de corsarios, piratas y galeones. Marín ha sido refugio de piratas. Toqué con un grupo de música barroca durante un tiempo y por ello recrearemos músicas de las historias navales de los siglos XVI, XVII y XVIII.

-¿Alguna novedad en esta gira?

-Sí. Este año se cumplen 250 años del nacimiento de Beethoven. Yo tengo un proyecto sobre su figura, en el que llevo trabajando 15 años. Cuando estuvimos en Alemania visitamos su casa en Bonn. Allí aprendí que en sus últimos años experimentó con músicas celtas, de hecho, tiene unas 200 obras con músicas de tradición irlandesa, escocesa... Encontró en ellas la modernidad que se le escapaba a la clásica... Por ello me interesó mucho esta faceta de Beethoven y en estos conciertos que preparamos va a venir una cantante irlandesa, cantante y violinista, María Ryan, y haremos referencia a todo ello.

-¿Qué impresiones tuvo durante y después del confinamiento?

-Sin confinamiento no hubiese sido posible terminar una misión que yo tenía pendiente desde hace 30 años: transcribir el legado de Ricardo Portela. Cuando yo era niño lo conocí en el obradoiro fundado por Antón Corral en Vigo y desde muy pequeñito Portela me causó una impresión muy grande, venía con nosotros a tocar a todos los sitios: a institutos, pabellones, fiestas, barrios... Antes de morir Portela me pidió que transcribiese su repertorio. Siempre llevé las transcripciones de Portela conmigo, en mis viajes por el mundo y en mi viaje filosófico interior. Esas vueltas al mundo pero anclado siempre a lo nuestro. Creo que él es como el último samurái, gaiteiro que guardaba la esencia de los históricos: los gaiteiros de Soutelo, Perfecto Feijoo, Xan de Campañó. Fue durísimo pero lo terminé. Es mi legado para las nuevas generaciones de gaiteiros. Ya está on line, puede consultarse en el Consello da Cultura Galega, que ha hecho un gran trabajo junto a la Central Folque. En septiembre saldrá una edición de lujo. Son 40 temas: calculo unas 20.000 notas.

-Es su lectura positiva del confinamiento...

-Creo que los músicos tenemos, desde pequeñitos, esa disciplina, esa educación, de vivir confinados estudiando.