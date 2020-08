"Experimento" alemán de vuelta al cole

Alemania está ya inmersa en la vuelta al colegio, si bien no todos los estados comienzan el mismo día: los primeros empezaron el lunes, en Mecklemburgo Antepomerania y el próximo miércoles será el turno de institutos en Renania del Norte-Westfalia, el más poblado del país. Si bien no todas las normas son idénticas en las diferentes zonas, la mayoría ha optado por el uso obligatorio de la mascarilla en los lugares comunes siempre que no pueda mantenerse la distancia de seguridad indicada. Ayer mismo el Ministerio de Salud de este país anunciaba que pedirá test obligatorios de coronavirus a todos los viajeros que regresen de las zonas calificadas como de alto riesgo, dado el aumento de casos en el país en los últimos días (más de 1.000 nuevos positivos en 24 horas, una cifra que marca un máximo en los últimos meses).

| Lavado de manos. Será obligatorio lavarse las manos con cierta frecuencia.

| Prohibido contacto físico. No podrá haber contacto físico ni para saludarse.

| Material. El alumnado no podrá compartir el material escolar.

| Ventilación de aulas. Es obligatorio ventirlar las aulas después de cada clase.

| No tocar barandillas. Se recomienda no tocar barandillas ni zonas comunes.

| Grupos de alumnos. Se permite reorganizar al alumnado por niveles educativos, más allá de cursos puntuales, de manera que la gestión del alumnado en los espacios sea más fácil. Esta medida también está pensada para que los grupos no tengan contacto. Así, si se detectase algún caso sería más fácil realizar un seguimiento y controlar al grupo en cuestión. Este tipo de unidades o burbujas también se contemplan para los espacios comunes.

| Horarios distintos. Se plantea también que no todo el alumnado comience y termine a la misma hora para evitar concentraciones en los lugares comunes. Del mismo modo, las salidas tipo recreos también pueden organizarse en distintas franjas temporales.

| Deporte o música. La recomendación en el país alemán es evitar el contacto físico en las sesiones deportivas e intentar impartir las clases al aire libre siempre que sea posible en materias como música, por ejemplo.

| Los de infantil, exentos. El alumnado más pequeño, de infantil no tendrá que llevar mascarilla. De todos modos, las normas para el uso de la mascarilla no son iguales en todos los estados. Muchos defienden que sea obligatoria en los lugares comunes tipo patios, pasillos, entradas y salidas pero no en las aulas. Los que han aprobado la obligatoriedad de la mascarilla son Renania del Norte-Westfalia, Baviera y Baden-Wurtemberg.

| Aforo completo. Se prevé que empiece todo el alumnado de los centros educativos.

| Reacción de las familias. Muchas familias han mostrado su preocupación debido al momento que vive el país, con un repunte de contagios. La formación de grupos fijos es bien vista, si bien para muchos no garantiza la inexistencia de contagios. La vuelta al cole se plantea para todo el personal, para todo el alumnado de los colegios y los cinco días habituales a la semana. Muchos países habían planteado la posibilidad de dividir al alumnado por días para evitar que todos acudiesen las mismas jornadas al colegio o instituto.

| El 'experimento'. Al ser uno de los primeros países que afronta la vuelta al cole tras las vivencias y las alarmas sanitarias de los últimos meses, algunos hablan en el país alemán del "experimento" de la vuelta a las clases. Porque en esta etapa de regreso, pendientes de la vacuna para la Covid-19, es todo nuevo en la vida escolar: el propio hecho de iniciar un curso con el Covid presente es "nuevo" y preocupa.

| Sistema de semáforo. En algunos estados del país se ha optado por una especie de semáforo que mide el nivel de riesgo y, en caso de que existan muchos casos de contagios, el sistema alertaría del peligro. De producirse un nivel de riesgo por nuevos contagios podrían cerrarse centros educativos.