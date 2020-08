Una iconoclasta en la Fundación Laxeiro

El libro ha sido uno de los principales símbolos de la sabiduría; ha sido su icono. Pero los tiempos cambian. La artista malagueña Elisa Terroba no duda en recortarlo y actuar con él para crear obras de arte como las que se puedan disfrutar estos días en la Fundación Laxeiro de Vigo bajo el título "Tecer os referentes".

Terroba, para algunos, es una iconoclasta del siglo XXI. "Alguna vez -explica- me han preguntado: '¿Por qué has hecho eso,? ¿No te molesta?", en alusión a deconstruir libros para crear sus obras de arte. "Hay gente a la que no le gusta nada; pero hay otra que me dona libros para que haga algo", añade una artista que reconoce estar abierta a recibir donaciones de materia 'prima'.

Preguntada por el título de la muestra "Tejer los referentes" detalla que eligió tejer "porque los tapices -que muestra- están hechos por el procedimiento de tejer. Y son referentes porque todos los tejidos están hechos a partir de libros de historia del arte que son referentes. La metodología de tejer tiene que ver con mi referente, el observar a mi madre tejiendo",reflexiona.

Aclara que no siente pudor a la hora de romper o recortar libros: "Lo perdí hace tiempo. Los rompo, los deconstruyo y no tengo miedo de darles todas las formas distintas que pueda encontrar".

Añade que muchos de los patrones empleados fueron tomados de las técnicas de cestería así como de elaboración de tapices o tejidos de indígenas de Perú o Argentina que siguen aún utilizando y que, curiosamente, también se usan en el norte de Europa.

Para su trabajo, Elisa ha investigador a través de libros cómo funcionan los telares ya que los tradicionales ya no se usan en tantos lugares como antaño.

El resultado son obras en las que la 'raspa' del libro puede conformar nuevas esculturas o tejidos con efecto óptico. No obstante, Terroba aclara que no ha buscado un guiño al op art sino al arte digital. En sus creaciones, los cuadritos conformados tras la preparación del tejido buscan una reminiscencia de la estética del píxel e incluso del ruido digital en la pantalla.

"Gran parte de mi obra, detalla, tiene que ver con cómo la era digitial hace interferencia con la era analógica y como están en conexión y choque continuo".

Tras la explicación de la estética, urge conocer la finalidad. "Es un poco -responde- el acto de repensar y replantear los límites. Todos tenemos claro el concepto de libro. Los límites del libro físico se están abriendo pero yo replanteo los límites del liro y pensarlo en otros parámetros".

Terroba confiesa que no cree que "quede en desuso. La tirada analógica se está especializando hacia una edición más cuidada pensando en cubrir otras necesidades".

Sobre Laxeiro, del que ha intervenido algunos de los catálogos de sus dibujos inéditos, destaca que "me llamó la atención cómo los dibujos que hace van desde un recorrido supernaturalista a la abstracción, sin lapsos de tiempo, lo que significa que investigaba las formas e iba de un lado a otro sin problemas".

"Tecer os referentes" se puede visitar en la Fundación Laxeiro, Casa das Artes, hasta el 4 de octubre, y es la primera muestra individual de Terroba en Galicia.