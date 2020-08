El Covid se engancha a los jóvenes

El último análisis epidemiológico del Instituto de Salud Carlos III apunta que el Covid-19 afecta cada vez más a los jóvenes. En las últimas semanas se han contabilizado 7.730 contagios entre chicos y chicas de 15 a 29 años, convirtiéndose así en el grupo de edad más afectado. El origen de estas infecciones no está claro, si bien se apunta que hasta el 45% de los rebrotes se focalizan en reuniones familiares, como ocurrió hace unos días en un domicilio de Coia en Vigo, y también con las zonas de ocio, como se apuntaba tras el reciente rebrote de A Mariña en Lugo. El epidemiólogo Fernando Simón, advertía hace unos días de que pronto se verán más jóvenes en la UCI a causa de la pandemia. Botellones multitudinarios, fiestas callejeras y privadas, tanto en tierra como en alta mar, -caso de A Illa- los convierten en la cara más visible de la desobediencia social. ¿Por qué los jóvenes bajan la guardia? ¿No les lelga el mensaje con claridad? Varios expertos reflexionan sobre en fenómeno en FARO DE VIGO.

| "Mejor seducirlos que retarlos", sostiene la psicóloga Nuria Lago. "Se comportan como cualquier persona de su edad, es una cuestión evolutiva biológica. Forma parte de esta etapa vital desafiar a la autoridad. En la adolescencia se construye la identidad y para ello hay que arriesgar, experimentar. A un joven hay que seducirlo y hacerle parte activa. Está tan absorto en ese proceso de experimentación y en pasar la mayor parte de tiempo con su grupo de iguales, que hay que hacerlos sentir importantes, protagonistas, que juegan algún papel en este proceso de lucha contra el Covid", sostiene la psicóloga educativa y sanitaria viguesa y vocal del Colexio Profesional de Pscicólogos de Galicia.

Nuria Lago incide en que en vez de criticarlos y estigmatizarlos socialmente como está ocurriendo en algunos casos, la estrategia más eficaz y más constructiva por parte de las familiases y las autoridades es facilitarles un papel, poner en marcha programas y asignarles un rol y unas tareas concretas impicándolos en la lucha el Covid-19. "La censura con ellos es un desafío. El adolescente, por motivos naturales tiende a las provocaciones y a los desafíos. Es mejor seducirlo que retarlo censurándolo. Si las autoridades y la ciudadanía siguen en posición de censura, ellos se van a enrocar más en esas actitudes porque simplemente forma parte de la etapa vital en la que están desafiar a la autoridad".

