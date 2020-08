Illa ve España como "destino seguro" y respalda las medidas contra los brotes

España "es un destino seguro", en palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante su comparecencia en unas jornadas del PSC en Palamós (Girona) y ha aprovechado para expresar su respaldo a las medidas restrictivas que implantan las comunidades autónomas ante los brotes de Covid-19.

Ante las medidas y recomendaciones de países como Alemania a sus ciudadanos sobre los viajes a España, Illa ha insistido en que únicamente deben "respetar" los protocolos que se apliquen en la zona en que practiquen turismo. "Si se cumplen, España es un destino seguro".

Illa ha reiterado su apoyo a las medidas que adoptan ante los nuevos casos las comunidades autónomas, entre las que ha citado la de Cataluña, porque garantizan la salud de residentes y visitantes. Para justificar sus consideraciones, el ministro ha dado datos como que más del 70 por ciento de los brotes son de menos de diez personas o que el 60 por ciento de los que dan positivo son asintomáticos.

"Estamos en un escenario de control", ha indicado Salvador Illa, quien ha destacado que las cifras responden a un "esfuerzo de detección precoz". Respecto a las restricciones, que en Cataluña han sido rechazadas por los tribunales por lo que respecta al cierre a medianoche de bares y terrazas, Illa ha señalado que están "dando su resultado". Como ejemplo, ha destacado que hay "un porcentaje muy alto vinculado al ocio nocturno y, por eso, hay que tomar medidas" que él respalda.

El ministro ha hecho un llamamiento "a la ciudadanía a no tenerle miedo al virus, pero a tenerle respeto", tras lo que se ha referido a la Conferencia de Presidentes del pasado viernes y ha asegurado que, pese a la ausencia del presidente catalán, Quim Torra, "no hay voluntad del Gobierno de España de perjudicar a nadie, pero todo el mundo tiene que hacer su trabajo".

"La política es dialogar y acordar. Estamos ante momentos muy complicados y es bueno encontrarnos presencialmente. Todo el mundo tiene que hacer su trabajo", ha dicho después de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, no acudiera. Illa ha explicado a los periodistas que la ausencia de Torra no perjudicará a Cataluña en el reparto de los fondos de recuperación: "No hay voluntad de eso, a fin de garantizar que estas ayudas tengan una adecuada distribución territorial".

El titular de Sanidad ha dejado un mensaje positivo al señalar que "la presión hospitalaria sigue en niveles bajos" y que las 50.000 pruebas PCR diarias que se hacen en jornadas laborables son "muchísimas". La edad media de los nuevos casos la ha situado en 45 años "y son mucho más leves", ha indicado el ministro, que también ve controlados los puertos y aeropuertos como posibles focos de entrada del virus.

Tampoco le preocupa a Illa la situación con los inmigrantes, ya que hay unos "protocolos que se están cumpliendo" y que garantizan que a esas personas que llegan a territorio español se les aplican "las medidas que corresponden".

El ministro ha pedido una vez más a los jóvenes que cumplan con las recomendaciones de las autoridades sanitarias y se ha mostrado comprensivo con su situación, aunque les ha recordado que pueden transmitirle la enfermedad a sus familiares".