Reino Unido estudia reducir la cuarentena a los viajeros procedentes de España

El Gobierno británico estudia la posibilidad de hacer test de Covid-19 a los viajeros procedentes de países considerados de riesgo, entre ellos España, con el objetivo de reducir el periodo de cuarentena, que actualmente es de 14 días.

El ministro de Sanidad, Matt Hancock, en una entrevista en la BBC, aseguró que no se prevén cambios "de forma inmediata" .

Sin embargo, la titular de española de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, afirmó que el Gobierno de Boris Johnson ha dado un plazo de diez días para la revisión de la cuarentena impuesta para los viajeros procedentes de España. "Nos han dado un plazo de diez días para la revisión", dijo la ministra en una entrevista en Onda Cero, en la que aseveró que esta es una medida "temporal" que espera que se levante tras presentar los corredores turísticos seguros.

Maroto espera que Reino Unido "adelante esa decisión", ya que los datos epidemiológicos de zonas vacacionales donde los británicos suelen viajar están "con bajo riesgo" e incluso "mejor" que el Reino Unido, como es el caso de Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana o Andalucía.

Maroto cuestionó que el criterio del Gobierno británico para imponer la cuarentena a los viajeros españoles fuera en base a la incidencia acumulada en toda España y no por zonas o según la incidencia en el sistema nacional de salud, que según Maroto "actualmente no tiene presión". Y es que, tal y como argumentó, solo tres comunidades autónomas concentran más del 70% de todos los casos.

El cambio de criterio de Reino Unido podría producirse por la presión no solo exterior, si no también desde dentro del país. Medio centenar de destacados líderes empresariales enviaron una carta al primer ministro para pedirle una reunión urgente y contarle "los enorme trastornos" que está causando la cuarentena, que desde el pasado domingo obliga a los viajeros procedentes de España, incluidas las islas Baleares y Canarias, a aislarse durante catorce días al llegar a este país, so pena de multa de hasta 1.000 libras.

Ejecutivos de British Airways, del aeropuerto de Heathrow y de la patronal área consideran que esta restricción es el "último golpe" para un sector que "ahora corre el riesgo de quedar permanentemente dañado". Piden que se establezcan corredores aéreos regionales a zonas menos afectadas por el virus, igual que el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Los empresarios proponen un "sistema doble de test" de coronavirus para las personas que lleguen al Reino Unido. Se podría hacer una primera prueba a los viajeros al llegar al aeropuerto y una segunda "cinco u ocho" días después para evitar "falsos negativos" y acortar los catorce días de cuarentena obligatoria.

Defienden que la infraestructura necesaria para hacer estos análisis en los aeropuertos británicos podría "estar lista en dos semanas" y avanzan que serían los pasajeros los que tendrían que pagar la factura de cada prueba, que costaría unas 150 libras (165 euros).