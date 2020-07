Los ensayos con animales de Moderna, un éxito

La compañía estadounidense Moderna anunció ayer que dos dosis de ARNm-1273, su candidato a vacuna contra el COVID-19, ha producido una "robusta respuesta inmunológica" y protección contra la infección por SARS-CoV-2, el virus que provoca el COVID-19, en las vías respiratorias superiores e inferiores en primates no humanos.

En el estudio, publicado en la revista The New England Journal of Medicine, la inmunogenicidad y la eficacia protectora se evaluaron después de un programa de vacunación de dos dosis de 10 o 100 ug de dosis de ARNm-1273 o de un control administrado con cuatro semanas de diferencia a animales. Cuatro semanas después de la segunda vacunación, se desafió a los animales con altas dosis de SARS-CoV-2 por vía intranasal e intratraqueal.