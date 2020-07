El tránsito de la 'raia', una excepción en el registro de viajeros de Galicia

El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, ha afirmado este miércoles que "más del 60 por ciento" de los casos de COVID-19 que se están detectando en Galicia son "importados", lo que es "un porcentaje muy importante" y motiva que la Xunta se esté "volcando" con obtener información de los viajeros que llegan a la comunidad.

En una rueda de prensa tras la reunión del comité clínico, el conselleiro ha defendido la medida de pedir a los viajeros que vienen de cinco comunidades autónomas y 136 países, incluido Portugal, que comuniquen su llegada a Galicia.

Tiene, ha dicho, una intención "informativa" y de "servicio sanitario puro y duro" para poder entrar en contacto con estas personas si se detectan casos positivos. El trámite se puede cumplir a través de la web https://coronavirus.sergas.gal/viaxeiros o en el número de teléfono 881002001.

El criterio que se aplica es "objetivo", que se trate de zonas con una incidencia 3,5 veces superior a la gallega. Aunque la lista de territorios se revisará cada 15 días, si se producen cambios en un periodo de tiempo menor, "se corrige", ha indicado el conselleiro.

La Xunta es consciente de que va a seguir habiendo infecciones durante "un periodo, hasta que haya vacuna" y "lo más importante es diagnosticarlas y aislarlas", ha señalado y ha indicado que, en la actualidad, hay brotes "pequeños, familiares, normalmente importados". Al decir esto y pedir información a quien llegue a Galicia, ha apuntado, el Gobierno gallego no pretende "estigmatizar a los de fuera, sino protegerlos".

Además, ha pedido que si aparecen síntomas antes de empezar un viaje, se consulte con el médico "en el lugar de origen". Almuiña ha citado el alto porcentaje de asintomáticos como otro de los motivos para pedir que los viajeros informen a su llegada, para "facilitar la tarea de diagnóstico" si resultan estar infectados con el virus sin saberlo.

La presión asistencial en Galicia es "baja" y la situación en los hospitales, "buena". Aunque no ha ofrecido el número de brotes registrados en la comunidad, ha manifestado que suelen afectar a un número "reducido" de personas del entorno familiar o amistades estrechas.

TRÁNSITO CON PORTUGAL

El gerente del Servizo Galego de Saúde (Sergas), Antonio Fernández-Campa, ha aclarado que las personas que hagan un "tránsito habitual" entre Portugal y Galicia solo tendrán que hacer una vez esa declaración y "dejar en blanco" la fecha de retorno en el formulario.

La intención, ha insistido el responsable del Sergas, es que sea "sencillo" contactar con el sistema sanitario gallego en caso de que alguien desarrolle síntomas y también "dar información de cómo es el uso de mascarilla en Galicia", puesto que puede ser "distinto" al de otros territorios.

En este sentido, ha apuntado que la Xunta procura dar información sobre estos aspectos a los visitantes a través de los establecimientos de hostelería y de las agencias de viajes.

Por su parte, el conselleiro ha señalado que, dado que la incidencia varía en las distintas zonas de Portugal, el Gobierno gallego podría adaptar sus requerimientos si el país vecino "fragmenta" los datos y los da diferenciados por territorios.

SANCIONES

Fernández-Campa ha indicado que puede haber sanciones para quien no cumpla con el requisito de comunicar su llegada a Galicia, pero la cuantía dependerá de "la gravedad de cada caso". No ha concretado a cuánto pueden ascender porque "hay muchas tipificaciones".

En cualquier caso, ha indicado que "no es lo mismo" un "error involuntario" sin consecuencias sanitarias que, por ejemplo, viajar siendo conocedor de que se está infectado.

FUMAR EN ESPACIOS PÚBLICOS

El doctor Sergio Vázquez Estévez, presente también a través de videoconferencia en la reunión del comité y en la rueda de prensa, ha aclarado que solo se debe fumar cuando la persona está caminando o en una terraza cuando se pueda mantener una distancia de dos metros.

Expulsar el humo del tabaco, ha recordado, es un mecanismo de transmisión del virus.