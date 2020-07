España podría eliminar la hepatitis C antes de lo previsto por la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha fijado el horizonte 2030 a nivel mundial como fecha para eliminar la hepatitis C, si bien en España se logrará seis o siete años antes, entre 2023 y 2024, gracias a los tratamientos con los que se cuenta. Además, se mejora la búsqueda activa de pacientes tanto en colectivos vulnerables como en población general. Así lo aseguró el jefe de grupo del CIBER de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD) en el Hospital Universitario La Paz de Madrid y líder de la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España, Javier García-Samaniego.

"En el caso de la hepatitis C no se cuenta todavía con vacuna al ser un virus muy esquivo, si bien los fármacos con los que contamos nos aportan una tasa de curación extraordinaria, de prácticamente el cien por cien, y existe un acceso real a ellos de toda la población española", dijo. "Quien se diagnostica de hepatitis C se trata con estos fármacos y se cura", concluyó.