La gallega Emma Ríos logra el Oscar del cómic a mejor portada

A la tercera fue la vencida.La gallega Emma Ríos (Vilagarcía de Arousa, 1976) ha logrado por fin hacerse con un Eisner Award, un Oscar del cómic, por su portada para la tercera entrega de "Pretty Deadly. The Rat", traducido al castellano "Bella muerte. La Rata", álbum que firma con Kelly Sue DeConnick y que ha triunfado en Estados Unidos y confía en hacerlo en España. De hecho, el sello Astiberri acaba de publicarlo.

El triunfo de Ríos no es el único premio que tiene raíces españoles. Paco Roca logró con "La casa" el Eisner a la mejor edición de material internacional; mientras que el establecimiento Nostromo localizado en Sevilla ha sido condecorado como la mejor tienda de comics del mundo.

Los galardones de la edición número 32 de los Eisner Awards se desvelaron en la noche del viernes al sábado en una ceremonia virtual. En ella, se conoció que Mariko Tamaki y Rosemary Valero se hhicieron con el premio a la mejor novela gráfica por su trabajo en "Laura Dean is breaking up with me". Por su parte, G. Willow Wilson más Christian Ward lograron el galardón a mejor serie con "Invisible kingdom".

En el caso de Emma Ríos, era la tercera edición en la que optaba a un Eisner. La serie "Bella muerte" se publicó en España procedente de Estados Unidos en el año 2014. Se trata de un western fantástico que ya en ese año llevó a Ríos a ser finalista a los premios Eisner en las categorías de mejor lápiz/entintado y mejor portada.

La arousana Ríos lleva trabajando para el mercado norteamericano desde principios de 2009 cuando empezó a hacerse un hueco coloreando "Hexed" para después encantar a la editorial Marvel que le ha encargado numerosos trabajos, incluso el de "Spiderman".