López Obrador dice que "no está demostrado" que la mascarilla ayude a evitar el contagio

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que no está "científicamente demostrado" que el uso de la mascarilla ayude a evitar el contagio del coronavirus, en el marco del auge de la pandemia en el país. "No quiero entrar en polémica en este tema. Si se considerara que con esto se ayuda, entonces lo haría, pero no es un asunto que esté científicamente demostrado", dijo.