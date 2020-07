Un estudio genético de mil contagiados mostrará la evolución y circulación del virus en Galicia

El catedrático de la Universidade de Vigo David Posada lidera el proyecto Epicovigal, que tiene como finalidad entender la evolución y circulación del SARS-CoV-2 en Galicia a través del análisis genómico de 1.000 muestras de pacientes contagiados con el objetivo de contribuir a la toma de decisiones en el ámbito de la salud pública en la lucha contra este virus.

En este proyecto, que tendrá una duración inicial de un año y que tiene por título "Epicovigal: epidemiología genómica y monitorización en tiempo real del SARS-CoV-2", participarán equipos de investigación de las universidades, institutos de investigación sanitaria y de los hospitales de referencia de Galicia.

"Nuestra intención es intentar poner nuestro grano de arena, ayudar desde la ciencia haciendo lo que sabemos hacer", explica Posada recalcando la importancia tanto del compromiso como del rigor científico en el momento actual. A grandes rasgos, resume que Epicovigal consistirá en "obtener de los hospitales gallegos muestras del virus, concretamente de su material genético, el ARN, y secuenciarlo para obtener su genoma completo". A partir de esa secuenciación, añade el investigador, "se realizarán una serie de análisis informáticos, matemáticos y evolutivos que permitirán identificar qué variantes del virus hay en Galicia e intentar estimar parámetros epidemiológicos, como la tasa de contagio, las migraciones del virus o su origen. "El reto principal será obtener las muestras adecuadas, en las condiciones adecuadas y con la información adecuada para que las podamos secuenciar y obtener el genoma con fiabilidad". A partir de ahí, Posada explica que "nuestro trabajo es más fácil ya que aplicaremos técnicas que ya conocemos". Para el catedrático lo más difícil será "coordinar los esfuerzos de los once equipos participantes y la logística de las muestras". "No queremos generar expectativas que no son", recalca el investigador del CINBIO, Centro de Investigaciones Biomédicas, cofinanciado con fondos Feder de la UE. Así, hace hincapié en que "este proyecto no tiene como objetivo estudiar la patología del virus sino estudiar cómo y cuándo se mueve en Galicia".

De este modo, la vigilancia generalizada para la transmisión comunitaria del SARS-CoV-2 es una necesidad crítica, "incluso después de que la pandemia se haya controlado".

Los objetivos que se propone este proyecto son varios, pero siempre referidos a Galicia. Entre ellos están realizar una muestra genética pormenorizada del virus en la comunidad autónoma, identificar sus linajes predominantes, orígenes y rutas de transmisión; interferir en su dinámica poblacional, detectar posibles clústeres de transmisión dentro y entre diferentes áreas geográficas y analizar la variación genómica de este coronavirus dentro de pacientes. La iniciativa también quiere comparar la eficiencia de distintas plataformas para la secuenciación genómica de este virus en hospitales gallegos.

Los resultados de la propuesta "permitirán entender mejor la circulación del SARS-CoV-2 en tiempo y espacio en Galicia". Así, gracias a una muestra intensiva (1.000 genomas) con el análisis filodinámico se podrá saber, por ejemplo, si "la detección y las intervenciones implementadas en las áreas de estudio fueron efectivas para interrumpir la transmisión del virus".