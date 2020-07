La localidad madrileña de Pinto quita el nombre de Juan Carlos I a su mayor parque

Los grupos municipales del PSOE, Unidas Pinto y Podemos, que suman mayoría, han presentado una moción que se llevará al próximo Pleno municipal para retirar el nombre de Juan Carlos I al mayor parque de la localidad, inaugurado en junio de 1998 y que cuenta con 550.000 metros cuadrados.

En la moción, los grupos proponen la convocatoria "tan pronto como sea posible" de una consulta ciudadana para "elegir el nuevo nombre del parque en función de las opciones que se establezcan a partir de los nombres aportados".

Tras ello, buscarán una fecha para la consulta y, una vez quede aprobada la moción, retirarán el "busto" del Rey que se encuentra en la entrada del parque, así como "todo símbolo representativo del monarca" que actualmente esté "presente en cualquier edificio o infraestructura municipal".

En la moción, los grupos consideran que este enclave debe "llevar un nombre a la altura de las circunstancias" y, en este sentido, recuerdan que las "últimas noticias judiciales" apuntan a indicios de presunto blanqueo de capitales y de fraude fiscal en los que estaría implicado el rey emérito.

"Eso nos ha motivado a llevar la moción a Pleno y la propuesta no tiene nada que ver con el debate o monarquía", ha explicado la portavoz del PSOE, Lola Rodríguez.

"Consideramos que el más que evidente deterioro de la imagen de este personaje público aconsejan que un espacio tan importante no lleve su nombre --alegan los proponentes--, ya que alguien que no es capaz de mantener una conducta intachable no debe recibir homenaje público".

Pinto ya retiró el nombre de Infanta Cristina a otro edificio público y pasó a denominarlo Casa de la Cadena.

El parque de Juan Carlos I es el más grande de la ciudad, con 550.000 metros cuadrados. Inaugurado el 18 de junio de 1998, cuenta con el recinto ferial, un lago, con zonas de paseo, el parque arqueológico 'Arqueopinto' y un circuito de educación vial.