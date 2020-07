Cataluña suma más de 1.200 casos y no se descarta el confinamiento domiciliario

La situación en Cataluña empeora día a día. Barcelona y doce municipios de su entorno vivieron ayer el primer día de restricciones anti-Covid anunciadas por la Generalitat, con la amenaza de un confinamiento domiciliario si no mejoran los datos de la pandemia, que en las últimas 24 horas ha sumado 1.226 nuevos contagios y tres fallecidos más en toda la comunidad catalana.

Aunque el ministro de Sanidad, Salvador Illa, cree que no se puede hablar aún de una segunda ola de coronavirus a pesar de que en Barcelona y su área existe ya transmisión comunitaria, el director de la Unidad de Seguimiento de la Covid-19 en Cataluña, el epidemiólogo Jacobo Mendioroz, no descarta que antes de 15 días se tenga que decretar el confinamiento domiciliario si no se mitiga esa transmisión comunitaria.

Mientras tanto, los alcaldes metropolitanos, con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a la cabeza, se reunieron ayer con el presidente catalán, Quim Torra, para clarificar la gestión de los rebotes por parte de la Generalitat y aclarar dudas sobre las medidas restrictivas, y han reclamado que el Govern no tome medidas "incoherentes" ni "contradictorias" en la gestión de estos brotes. A pesar del malestar de los municipios por la gestión "errática" de la Generalitat, los alcaldes se han comprometido a mantener una "lealtad institucional" que esperan recíproca por parte del Govern, y han reclamado mayores recursos para poder aplicar sobre el territorio las medidas de contención que corresponden a los ayuntamientos.

En esta línea, Torra ha reconocido que "es absolutamente imprescindible" ir alineados con los ayuntamientos para hacer frente a esta crisis, y ha propuesto la puesta en marcha ayer mismo de un Plan de Protección Civil (Procicat) específico para la región metropolitana.

En las últimas 24 horas las funerarias han contabilizado tres nuevos fallecimientos por la Covid-19 que elevan a 12.636 las víctimas mortales desde el inicio de la pandemia en Cataluña, donde en un día han aumentado hasta 57 las personas ingresadas en la UCI por esta enfermedad, seis más que el día anterior.

Por otra parte, en las últimas 24 horas el País Vasco ha notificado 115 nuevos casos positivos. El Ejecutivo vasco ya da por "controlado" el foco de Ordizia (Guipúzcoa), que aún tiene 75 casos positivos, perose han detectado 17 casos en Tolosa, municipio próximo a Ordizia.

El departamento de Salud del Gobierno vasco ha decidido restringir las salidas y las visitas de los ancianos en las residencias, así como cerrar los centros de día para dependientes. En Aragón, varias zonas se encuentran en Fase 2 flexibilizada. Barbastro ha sido la última en pasar a esta etapa. Además, en el municipio oscense de Albalate, el Ejército ha instalado un campamento con 80 plazas para temporeros positivos en Covid-19.