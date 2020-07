La Generalitat decreta más restricciones ante el repunte de los casos en Lleida

Cataluña continúa siendo la comunidad autónoma más castigada por los nuevos brotes de Covid-19, mientras se suceden las reacciones sobre la legalidad de un decreto del gobierno catalán para frenar los contagios. En la jornada de ayer se registraron en Cataluña 745 nuevos casos positivos, de ellos casi 200 en el área sanitaria de Lleida, donde la Generalitat ha decretado endurecer las restricciones.

El gobierno catalán ha aprobado un decreto ley para imponer medidas restrictivas en ocho municipios del Segrià, comarca confinada perimetralmente desde el pasado día 4, que, aunque no suponen un confinamiento "estrictamente domiciliario" por obligación, sí recomienda no salir de casa si no es imprescindible. El decreto, que estaba previsto que entrase en vigor esta pasada medianoche, es la respuesta del Govern a la juez de Lleida que no validó la orden de Salud para confinar domiciliariamente a los 150.000 habitantes de los ocho municipios del Baix Segre, incluida Lleida ciudad, donde bares y restaurantes volverán a poder servir sólo comida y bebida para llevar y las tiendas tendrán que volver a atender con cita previa.

"No tenemos que volver al confinamiento total, pero sí a las primeras fases de esa etapa de reapertura, en las que no podíamos ir a los bares, no podíamos ir a las terrazas, no nos podíamos encontrar con más de diez personas, no podíamos salir a hacer deporte colectivo", según explicó la portavoz del Govern, Meritxell Budó.

Respaldan las medidas

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, no cree que el decreto ley aprobado por la Generalitat para imponer restricciones a la actividad o al desplazamiento de personas invada competencias estatales y, ante los rebrotes, se ha mostrado partidario de detectarlos muy precozmente y "actuar sin contemplaciones".

Horas antes, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, dijo en RNE que le trasladó al vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que el Ejecutivo catalán debería haber recurrido la decisión de la juez de Instrucción 1 de Lleida, que este domingo rechazó ratificar el confinamiento anunciado por el Govern para la ciudad y otros siete municipios del Segriá.

Los hospitales de Lleida han sumado dos nuevos ingresos en las últimas horas y la cifra total de ingresados por la Covid.19 ya asciende a 110 pacientes, de los que 12 están en la UCI. Cataluña ha registrado durante las últimas 24 horas 745 nuevos positivos de COVID-19, de los que 197 corresponden a la región sanitaria de Lleida, y de ellos 151 son del Segrià.

Por otra parte, Salvador Illa subrayó ayer que hay que tener cuidado durante las reuniones familiares porque son el origen del 45 % de los 123 brotes de coronavirus que están activos en estos momentos en España. Illa se expresó así en la sesión de control al Gobierno el Senado en la que hinstó al PP -que pidió su dimisión- a concentrarse entre todos a combatir los brotes porque el virus "sigue ahí".